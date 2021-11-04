Давид Манукян для мамы сделал роскошный подарок на день рождения

Блогер и экс-возлюбленный Ольги Бузовой, Давид Манукян исполнил свое обещание на день рождения мамы. На днях мама блогера Давы отметила день рождения. В связи с этим событием заботливый сын подарил ей щедрый подарок. Поздравил родительницу со знаменательным днем 28-летний рэпер щедро — он купил ей дом. Событием поделился блогер, конечно же, в личном блоге: «С Днём Рождения, моя любимая Мама❤️Спасибо тебе за всё, что ты сделала для меня🙏🏻 6 лет назад я обещал подарить тебе дом и сегодня сдержал слово😉Спасибо моим близким и моим подписчикам, без вашей поддержки я бы этого не добился💪🏻😇».Давид Манукян с мамой у нового дом Пользователи Сети рады широкому поступку Манукяна и пишут: «Поздравляю мамочку с днем рождения. Вы большой молодец, что дарите маме такие подарки!», «Круто, молодец! Шикарный подарок от любимого сына!», «Гордость для мамы заботливый сын». Поклонники Давы засыпали женщину не только теплыми словами, но и цветами и подарками. За это Анна Манукян поблагодарила их: «Спасибо огромное каждому из вас за внимание, благодарность и любовь к нам, и особенно к моему сыну Давиду».