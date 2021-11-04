День Казанской иконы Божией Матери 4 ноября 2021 года

Вадим Карасев

Ежегодно православные верующие отмечают день Казанской иконы Божией Матери, одного из самых значимых ликов. В день праздника верующие собираются на торжественные службы, чтобы почтить икону и помолиться высшим силам о благополучии.

В день почитания святого лика 4 ноября эксперты сайта dailyhoro.ru рекомендуют провести время с семьей, вознести общие и частные молитвы Богоматери, а также устроить праздничный обед в кругу близких людей. Этот праздник объединяет сердца и дарит умиротворение каждому, кто взывает к Небесам в поисках утешения и счастья.

История чудотворного лика

По преданию Богоматерь явилась во сне девочке Матроне, указав той на место, где находится икона. После сильнейших пожаров в Казани в 1579 году многие здания выгорели дотла и пострадали церкви. Трижды Богоматерь являлась девочке, и когда взрослые проверили указываемое место, то обнаружили целую и не тронутую огнем икону. В честь этого события Церковь установила еще один праздник, который отмечается 21 июля и назван днем обретения Казанской иконы Божией Матери.

4 ноября отмечают день народного единства, и немаловажную роль в историческом событии вновь сыграла Казанская икона. В 1612 году народное ополчение во главе с князем Пожарским вошло в Москву и освободило город от польских интервентов. Икона была прислана Пожарскому и стала его оберегом в нелегкой борьбе. Казанский лик стал символом свободы России, и перед ним молятся за благополучие своей отчизны, а также просят защиты от зла и врагов.

Традиции праздничного дня

С утра верующие отправляются на торжественное богослужение, чтобы помолиться перед святым ликом и получить благословение Богоматери. В молитвенных обращениях просят не только помощи для себя и близких, но и о защите всего государства.

В день памяти Казанской иконы по традиции принято заключать брачные союзы. Молодожены выбирают эту дату, чтобы их любовь была под защитой милостивой Девы Марии.

Еще одна добрая традиция — дарить список с иконы. Такой подарок защитит дом и семью от невзгод и займет свое место на домашнем иконостасе. Святой лик охраняет и от пожаров, а также любых стихийных бедствий.

В день почитания святого лика можно прочитать общую молитву на защиту и покровительство:

«Пресвятая Богородица, милость твоя бесконечна! Не отвернись от нас и прими молитву искреннюю. Убереги, Матерь Божья, не оставь нас без своего покровительства, даруй милость свою и убереги от невзгод. В светлый праздник взываем к тебе, раскаиваясь в содеянном, и надеемся на твою всемилость. Аминь».