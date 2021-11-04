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День народного единства 4 ноября 2021 года: поздравления в стихах, открытки

День народного единства 4 ноября 2021 года: поздравления в стихах, открытки

День народного единства в 2021 году традиционно отметят 4 ноября. Россияне уже начали подготовку к государственному празднику, выбирают красивые стихи, открытки и подарки. Во многих городах пройдут масштабные красочные мероприятия.

Поздравления в стихах ко Дню народного единства в 2021 году




С великим праздником —

Днем народного единства,

С теплой датой ноября

Хочу поздравить вас, друзья.

Пусть все будет, как задумали.

Желаю побольше в жизни добра,

Живет в ваших больших душах

Большая страстная любовь.

От всей души желаю вам

Семейного благополучия, удачи,

Пусть в этот день осенний

Только хорошие слова звучат.
***
С великой датой поздравляю,

Желаю счастья и добра,

Чувств искренних, взаимных,

Огромного душевного тепла.

Желаю ярких впечатлений,

Событий славных, позитивных,

Чтобы с отменным настроением

Жить весело, активно, с наслаждением.
***
Россияне – сильный народ,

Они уверенно идут вперед,

В этом огромная сила России,

Мы остаемся непобедимы.

Россияне – великий народ,

Каждый из нас – большой патриот.

Желаю России жить, процветать,

Бед и слез никогда не знать.

Пусть будет ровной дорога ее,

Помолимся вместе за благополучие ее.

С Днем народного единства поздравляю,

Мира и свободы от всего сердца желаю.
***
День народного единства —

Великий праздник для россиян,

С Днем народного единства

От всей души поздравляю я!

Единство – наша сила,

Об этом нужно помнить всегда,

Чтобы была цельной Россия,

Чтобы гордились все города,

Чтобы гордились дети, внуки.

И каждый помнил о том,

Что благодаря единству

Мы сейчас в России живем.

Поздравления в прозе ко Дню народного единства в 2021 году



***
Дорогие россияне, поздравляю с Днем народного единства! Это великий праздник для каждого из нас. Мы должны помнить о важных датах, памятных событиях. В России живут десятки разных народов, мы всем рады, готовы тепло принять каждого. Желаю оставаться дружелюбными, добрыми, толерантными, не знать горя и бед.
***
С Днем народного единства! Желаю мирного неба над головой, понимания, свободы, великодушия. Оставайтесь добрыми и дружелюбными. Помните о подвигах, совершенных великим русским народом. Наша сила в единстве!
***
День народного единства имеет большое значение для каждого россиянина. В этот день, как никогда, ощущаются сила и мощь родной страны. Хочу пожелать каждому любить и уважать Россию, радоваться каждому прожитому мигу.
***
Поздравляю с Днем народного единства! Желаю радости, крепкого здоровья, мира и свободы. Желаю ежедневно чувствовать единство и силу народа, любить Россию. Добра, семейного благополучия, ярких жизненных красок!
***
Сегодня вся Россия отмечает великий праздник – День народного единства. Эта дата – очередное доказательство силы и могущества страны. Давайте порадуемся успехам и достижениям любимой России, пожелаем процветания и уважения.
# Общество
По материалам: RSUTE

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