День народного единства 4 ноября 2021 года: поздравления в стихах, открытки

Поздравления в стихах ко Дню народного единства в 2021 году

Поздравления в прозе ко Дню народного единства в 2021 году

День народного единства в 2021 году традиционно отметят 4 ноября. Россияне уже начали подготовку к государственному празднику, выбирают красивые стихи, открытки и подарки. Во многих городах пройдут масштабные красочные мероприятия.С великим праздником —Днем народного единства,С теплой датой ноябряХочу поздравить вас, друзья.Пусть все будет, как задумали.Желаю побольше в жизни добра,Живет в ваших больших душахБольшая страстная любовь.От всей души желаю вамСемейного благополучия, удачи,Пусть в этот день осеннийТолько хорошие слова звучат.***С великой датой поздравляю,Желаю счастья и добра,Чувств искренних, взаимных,Огромного душевного тепла.Желаю ярких впечатлений,Событий славных, позитивных,Чтобы с отменным настроениемЖить весело, активно, с наслаждением.***Россияне – сильный народ,Они уверенно идут вперед,В этом огромная сила России,Мы остаемся непобедимы.Россияне – великий народ,Каждый из нас – большой патриот.Желаю России жить, процветать,Бед и слез никогда не знать.Пусть будет ровной дорога ее,Помолимся вместе за благополучие ее.С Днем народного единства поздравляю,Мира и свободы от всего сердца желаю.***День народного единства —Великий праздник для россиян,С Днем народного единстваОт всей души поздравляю я!Единство – наша сила,Об этом нужно помнить всегда,Чтобы была цельной Россия,Чтобы гордились все города,Чтобы гордились дети, внуки.И каждый помнил о том,Что благодаря единствуМы сейчас в России живем.***Дорогие россияне, поздравляю с Днем народного единства! Это великий праздник для каждого из нас. Мы должны помнить о важных датах, памятных событиях. В России живут десятки разных народов, мы всем рады, готовы тепло принять каждого. Желаю оставаться дружелюбными, добрыми, толерантными, не знать горя и бед.***С Днем народного единства! Желаю мирного неба над головой, понимания, свободы, великодушия. Оставайтесь добрыми и дружелюбными. Помните о подвигах, совершенных великим русским народом. Наша сила в единстве!***День народного единства имеет большое значение для каждого россиянина. В этот день, как никогда, ощущаются сила и мощь родной страны. Хочу пожелать каждому любить и уважать Россию, радоваться каждому прожитому мигу.***Поздравляю с Днем народного единства! Желаю радости, крепкого здоровья, мира и свободы. Желаю ежедневно чувствовать единство и силу народа, любить Россию. Добра, семейного благополучия, ярких жизненных красок!***Сегодня вся Россия отмечает великий праздник – День народного единства. Эта дата – очередное доказательство силы и могущества страны. Давайте порадуемся успехам и достижениям любимой России, пожелаем процветания и уважения.