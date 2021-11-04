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Депутат Кастюкевич выложил в Telegram-канале клип к Дню народного единства

Депутат Кастюкевич выложил в Telegram-канале клип к Дню народного единства

Заместитель руководителя фракции "Единой России", первый заместитель председателя Комитета Госдумы по молодежной политике Игорь Кастюкевич вместе с Денисом Майдановым и командой "Молодежка ОНФ" подготовили специальный клип к сегодняшнему празднику.

"Мы — один народ. У нас одна страна. И чем каждый из нас сильнее, честнее, ответственнее, искреннее и добрее, тем лучше мы как народ, общество, Государство" — написал парламентарий в Telegram-канале "Кастюкевич Live".

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По материалам: uposters.ru

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