Директор Александра Серова рассказал о его самочувствии

Артист идет на поправку67-летний певец Александр Серов уже больше трех недель находится в больнице с коронавирусной инфекцией. Состояние артиста улучшается — его перевели из реанимационной в обычную палату.Директор знаменитости Александр Федорков рассказал, как сейчас себя чувствует мужчина. «Ему лучше, голос уже совсем крепкий, но пока не выписали, пока набирается сил», — заявил ТАСС представитель Александра.Напомним, Серов был доставлен в больницу в середине октября — у него диагностировали обширное поражение легких. Из-за ухудшения состояния певца перевели в реанимацию. Тогда друг артиста, композитор Игорь Крутой, просил молиться за здоровье Александра. По словам мужчины, причиной госпитализацией стало то, что Серов вовремя не сделал прививку.Позже на связь вышла и дочь певца, Мишель Серова. Она заявила, что с отцом все хорошо, у него были проблемы с дыханием, поэтому в отделении интенсивной терапии ему давали кислород.