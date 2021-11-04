Для семян предлагают ввести «именные» удостоверения

01:10 Автор: Анна Шушкина

Законопроект: № 1115663-7

Производителей семян сельскохозяйственных растений хотят обязать оформлять удостоверения о качестве такой продукции. Законопроект об этом планируют рассмотреть во втором чтении на пленарных заседаниях Госдумы в осеннюю сессию.

Предполагается, что выдавать удостоверения будут аккредитованные органы по заявкам физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей, и компаний. Перед этим семенам предстоит пройти сортовые испытания и проверку на наличие ГМО.

«В отсутствие данного удостоверения невозможен полноценный контроль за оборотом семян, в связи с этим в настоящее время на рынке присутствует некачественная и фальсифицированная продукция, а также продукция, произведенная с нарушением авторских и иных интеллектуальных прав собственности», — говорится в пояснительной записке к документу.





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Генетическая паспортизация, по мнению кабмина, необходима для эффективного выявления наличия генно-инженерно-модифицированных организмов в посевах и семенах. Также она позволит обеспечить права оригинатора сорта или его патентообладателя.

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