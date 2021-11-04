Дмитрий Тарасов забрал из роддома Анастасию Костенко с сыном

Подписчики раскритиковали спортсмена за нарушение ПДДМодель Анастасия Костенко 29 октября родила своему супругу — футболисту и блогеру Дмитрию Тарасову, долгожданного сына Алексея, которого назвали в честь покойного отца футболиста.На своей личной странице в Instagram Костенко опубликовала фотографию с выписки из роддома. На снимке девушка позирует вместе с мужем и тремя детьми, а также врачом клиники, где Анастасия рожала всех своих наследников.«Вот смотрю на этих прекрасных детей и поверить не могу, что эти три чуда — наши с тобой, Дим. Наша любовь умножается и приобретает еще один новый статус — многодетная семья! Мы так упорно к этому шли, вместе, рука в руке и плечом к плечу и я уже в предвкушении предстоящих хлопот и незабываемых моментов. Нашей с папой любви хватит на каждого из вас, ведь с каждым разом ее становится все больше и больше. До слез обожаю вас» (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены, — прим. WomanHit.ru), — призналась знаменитость.Пара не исключает, что у них будет четвертый ребенок. Также Дмитрий выложил трогательный ролик, где дочери Милана и Ева знакомятся с новорожденным братом.Однако радостное событие омрачилось критикой подписчиков Тарасова. Футболист поделился роликом, где он усаживает своих детей в автомобиль. Пользователи Сети заметили, что старшие дети звезды сидели на задних сидениях не в детских креслах, что является нарушением правил дорожного движения. «Пожалуйста! Ничего не говорите про то, что нет детских кресел… Мы заказали, но нам их еще не доставили. Это под мою ответственность», — заявил спортсмен.