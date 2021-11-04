Дмитрий Тарасов запечатлел на видео встречу с новорожденным сыном

Футболист Дмитрий Тарасов показал трогательное видео. Анастасия Костенко родила спортсмену долгожданного мальчика. Малыша назвали Алексеем. Роды прошли в элитной московской клинике. В своем инстаграме футболист поделился кадрами, на которых нянчится с новорожденным. «Эти эмоции не передать. Анастасия Костенко, спасибо», — подписал кадры Тарасов. Ролик растрогал многих фанатов фтуболиста. «Именно так выглядит счастье! Приятно наблюдать, такой заботливый папа! Это настоящее счастье! Здоровья малышу и родителям», — писали пользователи Сети. Напомним, пара воспитывает двух дочек — Милану и Еву. Новый член семьи стал для Тарасова четвертым ребенком. У футболиста также есть дочь от первого брака Ангелина.