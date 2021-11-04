Дмитрия Дюжева выгнали с показа Валентина Юдашкина

Артист некорректно высказался о модельереАктера Дмитрия Дюжева, звезду сериала «Бригада», выгнали с модного показала модельера Валентина Юдашкина. Об этом стало известно во время показа эфира «Ты не поверишь!».Дюжев вместе с супругой, как и многие российские звезды, приехали поздравить Валентина с новой коллекцией. Перед показом актер высказался о состоянии 58-летнего кутюрье, который с 2016 года борется с раком пищевода. «Все живем одним днем. Тот день, когда перейдем в иной мир, никто не знает. Сегодня мы видели гения. Нашего современника. Увидим ли мы его когда-нибудь еще — неизвестно…» — заявил Дмитрий.Неподалеку стоял сам Юдашкин со своей женой Мариной, а также и другие гости, которые услышали речь артиста. Как отметили журналисты программы, Дюжева сразу попросили покинуть мероприятие, что он и сделал.Валентин же, несмотря на серьезный недуг, продолжает работать. Модельер уже перенес несколько операций и курсов химиотерапии. По его словам, в борьбе с болезнью ему помогает вера и поддержка близких и родных людей.Ситуацию WomanHit.ru уже прокомментировала стилист самого Дмитрия Дюжева — подробности читайте тут.