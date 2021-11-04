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Добычу китов и дельфинов хотят запретить

Добычу китов и дельфинов хотят запретить

00:37  Автор: Анна Шушкина


Законопроект: № 1173188-7



На промышленный вылов китов, дельфинов и морских свиней предлагают установить запрет. Такой законопроект планируют рассмотреть во втором чтении на пленарных заседаниях Госдумы в осеннюю сессию.

Соответствующие поправки собираются внести в законы «Об исключительной экономической зоне РФ» и «О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов».

Согласно инициативе, правительство может установить более строгие режимы ограничения или регулирования рыболовства морских млекопитающих в исключительной экономической зоне РФ вплоть до запрещения рыболовства отдельных видов. Эта мера должна защитить морских млекопитающих от истребления, ранее заявил премьер-министр Михаил Мишустин.

Депутаты предложили запретить вылов китов в культурно-просветительских целях


Вопрос о запрете вылова морских млекопитающих в промышленных целях был поднят после обнаружения «китовой тюрьмы» с сотней белух и косаток на Дальнем Востоке в 2018 году. Выловленных по незаконным квотам животных собирались продать в Китай. К решению проблемы подключилась общественность, парламентарии, учёные. После вмешательства президента Владимира Путина началась корректировка законодательства о добыче и использовании морских млекопитающих.

Так, в конце 2020 года уже были ужесточены требования к правилам добычи этих животных для использования в учебных или зрелищных мероприятиях. Теперь получить квоту можно только после рассмотрения заявки профильной правительственной комиссией. С начала 2021 года таких разрешений не выдавалось.

Также читайте о том, какие законы вступают в силу в ноябре.



#рыболовство #животные #бизнес

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# Экономика / Главные новости
По материалам: pnp.ru

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