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Дочка Анастасии Заворотнюк собралась под венец

Дочка Анастасии Заворотнюк собралась под венец
Как сообщает пресса, дочь актрисы Анастасии Заворотнюк, Анна собирается замуж.   Единственная дочь Анастасии Заворотнюк, Анна, выходит замуж. Торжество запланировано на январь 2022 года. Кто является избранником 25-летней девушки – неизвестно. Анна никогда не показывала его своим фанатам. Ранее блогер признавалась, что встретились они в Нью-Йорке, где оба получали образование, шесть лет назад.
Анастасия Заворотнюк с дочерью Напомним, сразу после окончания школы Анастасия Заворотнюк отправила дочь в США. Анна получала образование по специальности «Бизнес-администрирование», а затем вернулась в Россию. Ранее звездная наследница рассказывала, что и ее молодой человек не захотел оставаться в США. С недавних пор они вместе живут в Москве. Об этом пишет «Комсомольская правда». Добавим, в ноябре Анна Заворотнюк отметит свое 26-летие.  
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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