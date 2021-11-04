Дочку Татьяны Навки несправедливо засудили на соревнованиях

Фигуристка Татьяна Навка пожаловалась на несправедливость судей. Надежда Пескова вовсю занимается фигурным катанием, мечтая повторить успех именитой мамы. Вот только на очередных соревнованиях девочка столкнулась с незаслуженно низкими оценками. О произошедшей несправедливости Татьяна Навка рассказала в социальных сетях. Сначала фигуриска не хотела выносить подробности произошедшего на суд общественности, но потом все-таки изменила свое мнение. «Это видео с соревнований, где Надюша заняла третье место. Баллы за технику у нас были такие же, как и у других девочек, которые заняли первые два места, а вот за артистизм нам поставили меньше. Конечно, это соревнования, жизнь, все бывает, и нет предела совершенству. Я, конечно, соглашусь, но ответ судей на вопрос о причинах такой оценки поставил нас в тупик. Платье не понравилось, и музыка, на их взгляд, является пиаром моего шоу. На секундочку, платье — это маленькая копия платья Алины Загитовой, с которым она выиграла олимпийское золото. Музыка — это великая классика», — возмутилась фигуристка.Надя Пескова заняла третье место Татьяна уверена, что ее семилетнюю дочь несправедливо засудили. Больше всего она волнуется за психологическое состояние Нади, которая очень переживает после каждых соревнований. «Как объяснить ребенку, за что ей снизили баллы? Она трудится, тренируется, старается, а им не понравилось платье и музыка? Тренерский состав в шоке, хотят все поменять, а я против! Мне невыносимо обидно за их титанический труд, за их время, старания, идеи и видение. Мой ребенок делает это от души, с энтузиазмом и интересом, потому что ей это нравится! Да, она хочет быть как мама, как Алина Загитова, и я не понимаю, почему все так предвзято. Что плохого в том, что она берет пример с олимпийских чемпионов? Даже с учетом того, что я сама прошла в детстве через многое, этот судейский ответ не укладывается в моей голове», — подытожила спортсменка. Фанаты тут же поддержали Навку и ее дочь. По мнению подписчиков, Надежда прекрасно исполнила свой номер и заслуживала победы. Разумеется, из-за одного неприятного инцидента девочка не собирается бросать фигурное катание. Тем более наследница Татьяны уже делает большие успехи в спорте.