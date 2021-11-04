Два инженера получили ожоги при возгорании кислородного оборудования в лаборатории «АэроБратск»

3 ноября в приборной лаборатории, находящейся в здании авиационно-технического комплекса ПАО «АэроБратск», двое инженеров проводили плановую проверку кислородного оборудования. В момент подключения баллона с кислородом к авиационному прибору произошел разрыв шланга высокого давления и его возгорание. Сотрудники получили ожоги лица, шеи и рук. Им оказали помощь, они находятся на амбулаторном лечении.

Братская транспортная прокуратура проводит проверку исполнения требований законодательства об охране труда. Действиям должностных лиц ПАО «АэроБратск» будет дана оценка.