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Два инженера получили ожоги при возгорании кислородного оборудования в лаборатории «АэроБратск»

3 ноября в приборной лаборатории, находящейся в здании авиационно-технического комплекса ПАО «АэроБратск», двое инженеров проводили плановую проверку кислородного оборудования. В момент подключения баллона с кислородом к авиационному прибору произошел разрыв шланга высокого давления и его возгорание. Сотрудники получили ожоги лица, шеи и рук. Им оказали помощь, они находятся на амбулаторном лечении.

Братская транспортная прокуратура проводит проверку исполнения требований законодательства об охране труда. Действиям должностных лиц ПАО «АэроБратск» будет дана оценка.

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По материалам: irk

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