"Единая Россия" поздравила кировчан с Днем народного единства

Вадим Карасев

Кировские активисты "Единой России" и "Молодой Гвардии" раздали на центральных улицах города ленточки-триколор и памятки об истории возникновения праздника, а также поздравили с Днем народного единства. Акция прошла с соблюдением санитарно-эпидемиологических требований.

"День народного единства сближает всех россиян – людей разных национальностей, профессий, возрастов, – подчеркнула активистка "Единой России" Ксения Сидорова. – Этот праздник напоминает нам о героических страницах нашей истории, которые служат примером сплоченности и патриотизма. Поздравляем всех с Днем народного единства, желаем счастья и крепкого здоровья!".







