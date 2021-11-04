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Елена Яковлева удивила молодым видом на фото со съемок нового фильма

Елена Яковлева удивила молодым видом на фото со съемок нового фильма
60-летняя актриса Елена Яковлева снимается в новом фильме под названием «Дама с собачкой». На кадрах со съемок артистка выглядит изрядно помолодевшей и похорошевшей. Елена Яковлева поделилась снимками из соцсетей поклонников, на которых выглядит невероятно похорошевшей и помолодевшей. Сначала можно подумать, что фото сделано давно. Но это кадры со съмок актрисы, сделанные 31 октября 2021 года. Елена Яковлева позирует с собакой, а фильм, в котором она играет, называется «Дама с собачкой». Поклонники были поражены: каким образом актрисе удается выглядеть так, что невозможно понять ее возраст.
Елена Яковлева Секрет актрисы прост: она предпочитает активный образ жизни, старается позитивно мыслить и следить за питанием.  Раньше, в более молодые годы, она ела все и не поправлялась. Склонность к полноте появилась ближе к пятидесяти. Лишние килограммы начали появляться буквально из ниоткуда. Ситуация знакома многим женщинам. «Видимо, из-за естественных изменений в женском организме. И вроде ешь точно так же, как раньше, а юбка начинает трещать по швам. Я не садилась ни на какие диеты, просто стала есть меньше. Это и есть самая простая и эффективная диета: закрыть рот и не нажираться досыта», — рассказала актриса в интервью «7Дням».
Елена Яковлева И, конечно, важна не только стройная фигура, но и состояние  кожи. Елена Яковлева не стала дожидаться каких-то серьёзных изменений в овале лица. Она признаётся, что уже несколько раз делала «пластику». Яковлева рассказала, что дважды ложилась под нож хирурга, чтобы убрать мешки под глазами и для проведения круговой подтяжки лица. Актриса рассказала, что выбрала врача, который в советское время оперировал Людмилу Гурченко. Правда, он лишь слегка поправил лицо народной артистки Елены Яковлевой.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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