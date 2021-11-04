Евгений Плющенко сбежал от первой жены

Мама фигуриста Евгения Плющенко рассказала, почему не сложился его первый брак. Вот уже много лет олимпийский чемпион Евгений Плющенко счастлив в браке с Яной Рудковской. Пара воспитывает двух сыновей — восьмилетнего Сашу и годовалого Арсения. Также у спортсмена растет старший сын Егор от первого брака. С дочкой миллионера Марией Ермак фигурист познакомился за полгода до Олимпиады в Турине. Их роман бурно развивался. Вскоре Евгений сделал предложение, а затем последовала пышная свадьба.Евгений Плющенко Но брак распался буквально через год, когда Мария была на последних месяцах беременности. Сына назвала Егор, дала фамилию деда и долгое время не показывала Плющенко. «Она устраивала жуткие скандалы, закатывала сцены ревности сыну. Она ревновала его к работе, к коллегам, ко мне… Она страшная собственница!» — рассказывала мама спортсмена, Татьяна Плющенко в интервью «МК». После развода с Евгением Мария второй раз вышла замуж, но и этот союз долго не продержался. С тех пор Ермак скрывает свою жизнь от публики. Об этом пишет «Комсомольская правда».