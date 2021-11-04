Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Евгений Плющенко сбежал от первой жены

Евгений Плющенко сбежал от первой жены
Мама фигуриста Евгения Плющенко рассказала, почему не сложился его первый брак. Вот уже много лет олимпийский чемпион Евгений Плющенко счастлив в браке с Яной Рудковской. Пара воспитывает двух сыновей — восьмилетнего Сашу и годовалого Арсения. Также у спортсмена растет старший сын Егор от первого брака. С дочкой миллионера Марией Ермак фигурист познакомился за полгода до Олимпиады в Турине. Их роман бурно развивался. Вскоре Евгений сделал предложение, а затем последовала пышная свадьба.
Евгений Плющенко Но брак распался буквально через год, когда Мария была на последних месяцах беременности. Сына назвала Егор, дала фамилию деда и долгое время не показывала Плющенко. «Она устраивала жуткие скандалы, закатывала сцены ревности сыну. Она ревновала его к работе, к коллегам, ко мне… Она страшная собственница!» — рассказывала мама спортсмена, Татьяна Плющенко в интервью «МК». После развода с Евгением Мария второй раз вышла замуж, но и этот союз долго не продержался. С тех пор Ермак скрывает свою жизнь от публики. Об этом пишет «Комсомольская правда».
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

Последние новости

Депутат Кастюкевич выложил в Telegram-канале клип к Дню народного единства
Депутат Кастюкевич выложил в Telegram-канале клип к Дню народного
Кристина Асмус: «Тяжело и страшно, когда дети болеют»
Кристина Асмус: «Тяжело и страшно, когда дети болеют»
6 ресурсов мира, без которых человечество может остаться в ближайшее время
6 ресурсов мира, без которых человечество может остаться в ближайшее
Почему в Советском Союзе молоко разливали в бумажные пирамидки
Почему в Советском Союзе молоко разливали в бумажные пирамидки
7 богатейших людей прошлого, до которых нынешним толстосумам очень далек
7 богатейших людей прошлого, до которых нынешним толстосумам очень
Почему во всех мировых войнах Швейцария сохраняла нейтралитет, как ей удавалось
Почему во всех мировых войнах Швейцария сохраняла нейтралитет, как ей
Негласные правила, которые военные во Вторую мировую соблюдали лучше, чем международные соглашения
Негласные правила, которые военные во Вторую мировую соблюдали лучше,
Привычки советских людей, которые современному поколению не понять
Привычки советских людей, которые современному поколению не понять
Анна Семенович скоро станет мамой в первый раз
Анна Семенович скоро станет мамой в первый раз
Евгений Плющенко сбежал от первой жены
Евгений Плющенко сбежал от первой жены
Юлия Пересильд оказалась в опасности в космосе
Юлия Пересильд оказалась в опасности в космосе
Мама Тимати рассказала о многочисленных любовницах сына
Мама Тимати рассказала о многочисленных любовницах сына

Топ на сегодня

Шаляпин не намерен отдавать родителям покойной жены подаренные ему квартиры
Шаляпин не намерен отдавать родителям покойной жены подаренные ему
Гоген Солнцев впервые станет отцом
Гоген Солнцев впервые станет отцом
Гузеева заявила, что COVID−19 сказался на ее внешности
Гузеева заявила, что COVID−19 сказался на ее внешности
Анна Дзюба ушла из группы Artik&Asti
Анна Дзюба ушла из группы Artik&Asti
Полиция завела уголовное дело на мать Прохора Шаляпина
Полиция завела уголовное дело на мать Прохора Шаляпина

Еще по теме

Плющенко обвенчался с Рудковской
Яна Рудковская и Евгений Плющенко тайно обвенчались спустя восемь лет брака
Плющенко упал в глазах поклонников после нового фото в instagram
Евгений Плющенко пошутил, что ему надо идти в министры спорта РФ