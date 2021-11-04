Евгения Соляных: «Я всегда собой недовольна»

Звезда сериалов «Глухарь», «Цена жизни» в эксклюзивном интервью WomanHit.ru рассказала о женской красоте, уходе от Романа Виктюка и отношениях со своим сыном— Если вы откроете календарь праздников, то поймете почему: у нас их каждый день по 10 штук, здоровья не хватит все отмечать. Но я могу написать какой-нибудь пост в «Инстаграме» на эту тему, вспомнить интересный случай из своей жизни. В целом, предпочитаю отмечать крупные праздники: Новый год, Рождество, дни рождения, 8 Марта.— Когда я впервые оказалась на съемочной площадке и увидела среди своих партнеров известных, заслуженных актёров, то немного испугалась. Мое уважение к ним каким-то чудесным образом трансформировалось в волнение и переживания. К счастью, я быстро поняла, что зря нервничаю. Все коллеги были не только большими профессионалами, но и очень добрыми людьми, готовыми прийти на помощь. Со многими потом я не раз пересекались на работе и в жизни и осталась в хороших отношениях. Сейчас, спустя много лет, у меня уже нет того волнения. Я чувствую себя на равных со всей командой и не нервничаю, встречая в кадре или гримерке кого-то из звезд кино. В целом, отношения на площадке — профессиональные. Мы все приезжаем на съемки с одним желанием — четко выполнить свои задачи, чтобы вернуться домой без задержек по времени и с чувством выполненного долга.— Чаще всего я общаюсь именно с артистами, коллегами по цеху. Но дружба не зависит от должности и записи в трудовой книжке.— Лично я не знаю чисто женских или чисто мужских профессий. Мне кажется, работу нельзя делить по гендерному признаку. Когда человек профессионал, не важно — мужчина он или женщина.— Мне близко и то, и другое. Никаких проблем с совмещением продюсерской и актерской деятельности я не почувствовала и планирую дальше развиваться в этом направлении. Возможно, так случилось, потому что у меня была отличная команда. Задачи продюсера я выполняла до начала съемок, а когда находилась в кадре, сосредотачивалась только на своих актерских задачах. Если немного углубиться в тему, вы увидите, что в мире есть много примеров, когда актеры находили какой-то толковый сценарий и продюсировали его. Их основная профессия при этом нисколько не страдала.— Не очень. Как любой творческий человек, я всегда собой недовольна. Безусловно, есть моменты, которые мне нравятся, но большую часть материала хочется переделать. В голове постоянно крутятся мысли: тут можно было ещё лучше, тут нужно было иначе. Но когда все уже снято, и ничего нельзя исправить, какой смысл погружаться в переживания?Конечно, бывают исключения. Например, в фильме «Как Надя пошла за водкой», я, будучи продюсером, не могла себе позволить отстраниться. Пришлось смотреть ленту на всех этапах производства и уже готовый вариант на спецпоказах.— Наоборот, я ухватилась за эту возможность! Мой идеал актёрского перевоплощения — работа Шарлиз Терон в фильме «Монстр». Именно там мы видим, как невероятно эффектная актриса, внешностью которой все привыкли восхищаться, не побоялась предстать перед зрителями некрасивой. Я бы с радостью сыграла нечто подобное. Мне интересно примерять самые разные образы.— Я натуральная блондинка, но легко экспериментирую с волосами, если это необходимо для роли. Тот цвет, который вы видите сейчас, появился у меня уже после роли Вали, поскольку я решила немного поменять своё амплуа. Блондинки, которых мне часто предлагали играть, были достаточно ветреными и стервозными персонажами, а мне хотелось сыграть что-то другое, более серьёзное. Но в кино есть понятие «типаж», от него никуда не уйти, поэтому я легко согласилась на кардинальные изменения. Тем более что подобные эксперименты уже случались в моей жизни, ведь в институт я поступала жгучей брюнеткой. И поверьте, если появится достойное предложение в кино, я легко перекрашусь вновь.— Я готова изменить внешность, освоить что-то новое, если это необходимо. Такие эпизоды уже были в моей карьере. В театре Романа Виктюка меня распределили на роль легендарной танцовщицы Марго Фонтейн, в спектакле «Нездешний сад». Чтобы выйти на сцену, я занималась с солисткой Кремлевского балета. Благодаря урокам мне удалось всего за месяц встать на пуанты, хотя это непросто. Через некоторое время поступило предложение сняться в сериале «Маргарита Назарова». Тогда я уже была в отличной форме, легко делала простые па, поэтому ничего особенного учить не пришлось. Но, безусловно, сложные балетные сцены в фильме вместо меня исполнила профессиональная танцовщица.Актерство часто требуют каких-то жертв, пусть не таких глобальных, как в случае с Шарлиз Терон, но все же. Однажды я играла героиню, у которой было плохое зрение, и настояла на том, чтобы сниматься в очках с настоящими диоптриями. Все меня отговаривали, но я не сдавалась, потому что знала — простое стекло в кадре видно. Конечно, пришлось непросто, из-за настоящих линз у меня постоянно кружилась голова, тем не менее я справилась с задачей.— Играть на театральной сцене я начала, еще учась в ГИТИСе. Это был Московский Театра Луны под руководством Сергея Проханова. Но получив диплом, почти сразу ушла оттуда. К тому моменту я уже сотрудничала с Виктюком, в театре которого прослужила целых пять лет. Наши творческие пути с Романом Григорьевичем разошлись из-за моего декрета. После рождения сына я сосредоточилась на съемках в кино, хотя очень скучаю по сцене и зрителям. Надеюсь, что все это еще вернётся в мою жизнь в самое ближайшее время.— Я поддерживаю ЗОЖ, если это не мешает получать удовольствие от жизни. Мне нравится умеренность во всём. Например, я легко могу съесть чипсы и выпить газировку, но в небольших количествах. Именно поэтому обычно покупаю самые маленькие упаковки «запрещенных» продуктов.Обычно я стараюсь питаться правильно, хотя не могу сказать, что чрезмерно слежу за этим, то есть я не ношу с собой еду в контейнерах на съемки, как некоторые. Дома не готовлю, не люблю этот процесс. В течение дня в основном питаюсь в кафе, а вечером заказываю доставку.— У меня отличная генетика. Но это не отменяет занятий спортом, ведь благодаря физической нагрузке я могу улучшить качество своего тела.Предпочитаю занятия в тренажерном зале и пилатес. Первые помогают поддерживать мышцы в тонусе, второй дает гибкость и красивые формы.Главное условие, которое нужно соблюдать, если вы хотите видеть результат, — регулярность. И конечно, важно получать удовольствие от занятий, поэтому выберите тот вид спорта, который вам действительно нравится. Любите бегать? Отлично! Обожаете плавать? Ещё лучше! Лично я не мучаю себя в зале, потому что знаю — это не принесет никакого результата. Я отношусь к своему тело бережно и с большой любовью.— Не всегда, все зависит от настроения и ощущения себя в конкретный момент. Иногда мне кажется, что я невероятная красотка, а бывают дни, когда даже не хочется смотреть на себя в зеркало. Но эти периоды обычно быстро проходят.— Конечно. Думаю, что они есть и у всех людей. Но с ходу сейчас даже не смогу назвать хотя бы один. Вы застали меня врасплох!— Безусловно, я люблю сына не за его успехи. Андрей меня радует своим присутствием. Одно то, что он есть в моей жизни, — это уже невероятное счастье.Сейчас он начал заниматься хоккеем, и хотя в его команде ребята на год старше, сын в свои пять лет держится с ними наравне. Сразу скажу, что у меня нет цели во что бы то ни стало слепить из своего ребенка известного хоккеиста. Я просто позволяю ему делать то, что нравится. Кстати, кроме хоккея, Андрей увлекается верховой ездой и гимнастикой. Но даже если он в один прекрасный день решит пойти в секцию шахмат, я его в этом поддержу. На мой взгляд, задача родителей — давать ребенку возможность самому принимать решения, когда дело касается выбора кружков.— Первое, что приходит в голову, — медитация. Но на самом деле есть масса способов привести себя в ресурсное состояние: спорт, хороший сериал или даже мультфильм. Например, я большая поклонница японского режиссера-аниматора Хаяо Миядзаки, не могу сосчитать, сколько раз я пересматривала все его работы, даже сына пыталась приучить к его творчеству, но пока безуспешно. Еще иногда бывает полезно выпасть из привычной жизни на пару деньков и просто полежать на диване с книгой, забыв о телефоне, соцсетях и делах. Я сейчас увлеклась «Зелёным светом» Мэттью Макконахи. Безумно интересно! И, конечно, прийти в себя мне помогают путешествия. Я получаю невероятный заряд эмоций как от пляжного отдыха, когда ты просто лежишь в шезлонге и смотришь на море, так и от активного. Вместе с семьей я побывала в самых разных уголках мира, но больше всего мне запомнились поездки в Исландию и Японию. К сожалению, из-за коронавируса сейчас особо не попутешествуешь, но нам все же удалось выбраться в Италию и Дубай, где мы отмечали 5-летие сына, надеюсь, скоро опять куда-нибудь поедем.