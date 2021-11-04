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Филипп Киркоров был в шоке, когда его бросила Алла Пугачева

Филипп Киркоров был в шоке, когда его бросила Алла Пугачева
Певец Филипп Киркоров признался, что был невероятно раздавлен от расставания с Примадонной. 54-летний артист развелся с Аллой Пугачевой еще в 2005 году, но вновь артист так и не женился, и певица до сих пор является одной из главных женщин в его жизни, хоть они уже пару лет пребывают в ссоре. Расставание с примадонной оставило болезненный след в сердце поп-короля, и он этого никогда не скрывал, но только сейчас Киркоров решился публично рассказать, с каким трудом пережил уход Аллы Борисовны. Не секрет, что звездные супруги разошлись задолго до официального расторжения брака. Артистка променяла Филиппа на молодого юмориста Максима Галкина, оставив мужа одного. Киркоров вспомнил, что произошло это аккурат перед Новым годом. Пока все его коллеги и друзья отмечали праздник на вечеринках или домашних посиделках, он находился в пустой квартире без денег и еды и даже подумывал о смерти.
Филипп Киркоров «Казалось, что жизнь остановилась, все закончилось. Я сидел дома в новогоднюю ночь один, было ощущение полной пустоты, помню это очень хорошо. На душе была просто выжженная земля. Для меня это был стресс, шок, кошмар. В голову полезли самые дурные мысли… В сейфе ноль, сквозняк, ветер гуляет. Даже в холодильнике мышь повесилась. Хоть шаром покати», — описал поп-король свое состояние.  От непоправимого Киркорова спасла одна подруга, которая внезапно ему позвонила и потребовала, чтобы он провел новогодний коропоратив, посулив ему любые деньги. Долго уговаривать Филиппа не пришлось, он и сам был рад куда-нибудь уехать. «Я ей благодарен. Если бы не она, не знаю, что бы случилось в ту ночь», — признался певец в интервью журналу «ОК!». К слову, Киркоров не раз заявлял, что достаточно в жизни настрадался из-за любви, поэтому не собирается не только жениться, но и заводить какие-то серьезные отношения – ему вполне достаточно бурных мимолетных романов.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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