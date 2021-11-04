ФРС объявила о сворачивании программы экстренного стимулирования

Федеральная резервная система США (ФРС) начнет сворачивать программу экстренного стимулирования экономики и сократит объем выкупа гособлигаций на $10 млрд, а ипотечных бумаг — на $5 млрд.

В ноябре объем выкупа сократится со $120 млрд до $105 млрд, в декабре — до $90 млрд.

ФРС также сохранила процентную ставку по федеральным кредитным средствам в диапазоне от 0% до 0,25% годовых.

В сообщении говорится, что на рост экономической активности и занятости влияют эпидемиологическая ситуация и прогресс в вакцинации, которые также способствуют снижению инфляции.

Регулятор планирует сохранять стимулирующую денежно-кредитную политику для достижения максимальной занятости и инфляции на уровне 2% в долгосрочной перспективе.

Напомним, сооснователь PayPal Питер Тиль назвал биткоин по $60 000 признаком инфляции.

Ранее Джек Дорси указал на признаки приближения гиперинфляции, которая «изменит все вокруг».

Сенатор Рэнд Пол выразил оптимизм касательно перспектив криптовалют в мировой финансовой системе, назвав фиатные деньги «ненадежными».