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ФРС объявила о сворачивании программы экстренного стимулирования

ФРС объявила о сворачивании программы экстренного стимулирования


Федеральная резервная система США (ФРС) начнет сворачивать программу экстренного стимулирования экономики и сократит объем выкупа гособлигаций на $10 млрд, а ипотечных бумаг — на $5 млрд.


В ноябре объем выкупа сократится со $120 млрд до $105 млрд, в декабре — до $90 млрд.


ФРС также сохранила процентную ставку по федеральным кредитным средствам в диапазоне от 0% до 0,25% годовых.


В сообщении говорится, что на рост экономической активности и занятости влияют эпидемиологическая ситуация и прогресс в вакцинации, которые также способствуют снижению инфляции.


Регулятор планирует сохранять стимулирующую денежно-кредитную политику для достижения максимальной занятости и инфляции на уровне 2% в долгосрочной перспективе.


Напомним, сооснователь PayPal Питер Тиль назвал биткоин по $60 000 признаком инфляции.


Ранее Джек Дорси указал на признаки приближения гиперинфляции, которая «изменит все вокруг».


Сенатор Рэнд Пол выразил оптимизм касательно перспектив криптовалют в мировой финансовой системе, назвав фиатные деньги «ненадежными».

# Экономика
По материалам: ForkLog

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