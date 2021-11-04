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Галина Боб уже в третий раз заразилась коронавирусом

Галина Боб уже в третий раз заразилась коронавирусом
37-летняя актриса Галина Боб рассказала, что была вынуждена отменить день рождения из-за ковида. Комедийной актрисе сегодня, 4 ноября, исполнилось 37 лет. У Галины было много планов, однако коронавирус в один момент свел все на нет. Актриса заболела. Многодетная мама рассказала о том, что с ней произошло. «Ну такого мощного сюрприза на ДР я даже и представить не могла🤦🏼‍♀️ У меня коронавирус… третий раз😳», — пояснила Боб. Она не стала рассказывать подробности, потому что не смогла бы сделать это с помощью цензурных слов.
Галина Боб «Быстрейшего выздоровления! Пусть всё пройдёт легко и быстро», — пожелала Лиза Арзамасова. «Пусть он пройдет в лёгкой форме у вас! Выздоравливайте», «Ничего себе, с таким везением вам в лотереи лучше не играть. А если серьёзно, то выздоравливайте! Всё будет хорошо!», «Третий раз?! Такое впервые слышу! Кошмар! Галя, скорейшего выздоровления и чтоб всё прошло легко!» — поддержали именинницу фолловеры. Галина показала, как теперь проходят ее «ковикулы» с тремя детьми. Она посмеялась над комментаторами, которые не поняли, как она решила, что у нее коронавирус. На самом деле актриса сдала тест, который показал положительный результат. «Что значит решила, как вы себе это представляете. Сижу такая на диване — и решаю, что у меня ковид? Может, вам будет так спокойнее, но ко мне сегодня должна была приехать компания друзей. А я хочу, чтобы все были в безопасности, поэтому решила проверить», — пояснила актриса.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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