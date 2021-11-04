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Гелиотроп: свойства камня и кому он подходит по Знаку Зодиака

Гелиотроп: свойства камня и кому он подходит по Знаку Зодиака

Гелиотроп известен также как кровавый камень. Его энергетика очень сильна и может быть полезной для нас с вами. Эксперты рассказали о том, что из себя представляет данный минерал и кому его стоит использовать.


Это один из самых необычных и сильных камней. Он поможет вам защитить свою энергетику в периоды высокой чувствительности. Ранее мы рассказывали о том, как вы можете это сделать другими способами.

Энергетика гелиотропа и его свойства

Этот камень был известен людям еще задолго до рождения Христа. Считалось, что он заключает в себе огромную силу. Этот синевато-зеленый минерал с красными вкраплениями помогал правителям и обычным людям. Он открывал перед ними новые возможности. С его силой нужно быть осторожнее.

Уже тогда эксперты пришли к выводу о том, что это типичный представитель стихии Земли. Он восстанавливает справедливость и дарует своему хозяину храбрость и мудрость. Это благородный камень, который не любит, когда человек совершает плохие поступки. Он покровительствует всем добросовестным, благородным и добрым личностям.

Камень дарует людям веру в себя, мужество, целеустремленность, но при этом не делает нас неосмотрительными. Он выступает также в роли оберега от сглаза, порчи, злых языков. Камень в древности брали с собой в бой воины, использовали в качестве талисмана правители.


Он усиливает наши таланты. Например, если вы знаете, что у вас есть сильная интуиция, с гелиотропом она станет еще сильнее. То же самое касается творческого потенциала, эмпатии, проницательности.

Каким Знакам Зодиака подойдет гелиотроп

Это камень, который подойдет всем и каждому, но эксперты в области биоэнергетики выделяют несколько Знаков Зодиака, которым нужно быть осторожнее при ношении гелиотропа. Речь идет о Тельцах, Раках, Скорпионах, Стрельцах и Водолеях. Эти люди по причине острого ума или умеренной скромности периодически поступают не очень хорошо по отношению к окружающим. Если они хотят получить от гелиотропа поддержку, им придется исправить свои привычки и стать добрее, честнее.

Это наилучший талисман для людей таких Знаков, как Дева, Весы, Козерог. Им гелиотроп помогает сильнее всего. Чтобы его поддержка была еще более ощутимой, эксперты советуют как можно реже мстить окружающим, чаще помогать близким и нуждающимся. Доброта подпитывает минерал, а эгоизм, зависть и злоба настраивают его против вас. Помните об этом всегда.

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По материалам: dailyhoro.ru

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