Гоген Солнцев впервые станет отцом

Мужчина на зло Екатерине Терешкович женился на ее дочери40-летний шоумен Гоген Солнцев впервые станет отцом. Радостной новостью мужчина поделился с изданием Wday.ru.В середине октября Солнцев развелся с 66-летней Екатериной Терешкович спустя три года брака, и уже в конце прошлого месяца сыграл свадьбу с ее дочерью Полиной. Сейчас шоумен признался, что его жена находится в интересном положении.«Полина беременна, уже второй месяц. Я боюсь, что родится больной ребенок. Из-за скандала на свадьбе она выкурила сигарету и пригубила алкоголь», — заявил Гоген. Несмотря на то что Солнцев счастлив в новых отношениях, он не забывает и о своей бывшей супруге. «Я бабку закрою, она уедет в психиатрическую больницу. Вы еще увидите, так и будет! Она психически нездорова», — резко высказался шоумен.Брак Гогена и Екатерины был полон скандалов. Новость о том, что бывший муж женится на ее дочери, подорвала здоровье Терешкович, и она оказалась в больнице. Солнцев не скрывает, что брак с Полиной является местью пожилой женщине. «Катя думала, что обыграла меня, но я сделал это первым. Я сказал Полине: „Давай делать ход конем“, и мы расписались», — отметил мужчина.