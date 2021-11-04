Гоночная команда Red Bull Racing Honda выпустила дебютную коллекцию NFT

Участвующая в чемпионате «Формулы-1» команда Red Bull Racing Honda выпустила первую коллекцию невзаимозаменяемых токенов (NFT) в партнерстве с блокчейн-платформой Tezos.

https://twitter.com/redbullracing/status/1455961461436649484

Серия из 10 000 цифровых коллекционных предметов специально приурочена к Гран-при Мексики. Гоночная сессия пройдет 5-7 ноября.

Токены представляют собой цифровые копии болида и комбинезона мексиканского гонщика команды Серхио "Чеко" Переса. Дизайн формы и шлема пилота специально создан для его домашней гонки.

Первый выпуск NFT от Red Bull Racing Honda доступен через маркетплейс Sweet, работающий на блокчейне Tezos.

Команда анонсировала новые коллекции уникальных цифровых активов в ближайшем будущем.

"Для Red Bull Racing Honda инновации и технологии всегда находились в центре деятельности, в том числе и за пределами трека. Наш первый выпуск цифровых коллекционных предметов получит продолжение, благодаря таким партнерам, как Tezos", — заявил CEO команды Кристиан Хорнер.

Напомним, о партнерстве с Tezos для выпуска NFT в Red Bull Racing Honda объявили в мае 2021 года.