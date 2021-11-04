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Губернатор Игорь Кобзев выехал на место крушения Ан-12 в Пивоварихе

Губернатор Игорь Кобзев выехал на место крушения Ан-12 в Пивоварихе
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Пожарные потушили возгорание самолета Ан-12, упавшего вблизи Пивоварихи

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев выехал на место крушения транспортного самолета Ан-12 в Пивоварихе. Напомним, при заходе на посадку в семи километрах от Иркутска самолет пропал с радаров в 19:45 местного времени.

Грузовой самолет следовал по маршруту Якутск-Иркутск. Пожарно-спасательные подразделения прибыли на место. Выехали четыре бригады скорой медицинской помощи и две — медицины катастроф.

По данным МЧС, на месте происшествия работают 46 человек и 17 единиц техники, ведется поисково-спасательная операция. Открытое горение ликвидировано.


Фото пресс-службы правительства Иркутской области Предыдущая новость по этой теме:

Транспортный самолет Ан-12 упал в Иркутском районе

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По материалам: irk

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