Гузеева заявила, что COVID−19 сказался на ее внешности

Лариса уже пару недель восстанавливается дома после болезниПару недель назад телеведущую и актрису Ларису Гузееву выписали из больницы в Коммунарке, где она лечилась около месяца от коронавирусной инфекции. Сейчас артистка восстанавливается дома.Знаменитость призналась, что еще слаба и ее внешний вид сильно изменился. «Я сейчас страшная невозможно. Осталось дождаться, когда я смогу выйти на улицу. Всем здоровья, берегите себя!» (орфография и пунктуация автора сохранены, — прим. WomanHit.ru), — заявила актриса на своей личной странице в Instagram.После выписки из медицинского учреждения Лариса столкнулась с негативными комментариями. Некоторые пользователи Сети заявили, что телеведущая не болела, а делала на самом деле пластические операции. Также ранее звезда призналась, что болезнь изменила ее. Она теперь смотрит на мир новыми глазами.Ранее стало известно, что певец Александр Серов идет на поправку. Артист чувствует себя намного лучше. Как сообщил его директор, у знаменитости голос стал крепче, но пока не идет речи о выписке.