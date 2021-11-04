Хакеры похитили активы на $784 000 у криптовалютной компании с помощью SIM-свопинга

Жителя Великобритании Джозефа Джеймса О’Коннора, также известного под псевдонимом PlugwalkJoe, обвиняют в участии в мошеннической схеме, в результате которой у криптовалютной компании похитили активы на сумму около $784 000 на момент кражи. Об этом сообщает Минюст США.

По данным следствия, с марта по май 2019 года О’Коннор вместе с сообщниками организовали схему подмены SIM-карт и похитили криптоактивы у американской компании, предоставляющей инфраструктуру для криптовалютного кошелька и биткоин-бирж. Ее название не раскрывается.

При подобной атаке злоумышленники получают контроль над номерами телефона жертв и доступ к их сообщениям и звонкам, что позволяет обойти многофакторную аутентификацию.

О’Коннор и сообщники таким образом скомпрометировали устройство одного из руководителей компании и вывели с кошельков клиентов около 770 BCH, 6 363 LTC, 407 ETH и более 7 ВТС.

Похищенные активы злоумышленники отмыли и обменяли часть на биткоины через сервисы обмена криптовалют. Часть средств оказалась на счету О’Коннора на криптобирже.

В июле его арестовали в Испании по подозрению в участии во взломе множества аккаунтов знаменитостей в Twitter.

Ранее ForkLog сообщал, что житель Калифорнии лишился $27 000 в биткоине из-за подмены SIM-карты.