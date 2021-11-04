Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Экономика » Хакеры похитили активы на $784 000 у криптовалютной компании с помощью SIM-свопинга

Хакеры похитили активы на $784 000 у криптовалютной компании с помощью SIM-свопинга

Хакеры похитили активы на $784 000 у криптовалютной компании с помощью SIM-свопинга


Жителя Великобритании Джозефа Джеймса О’Коннора, также известного под псевдонимом PlugwalkJoe, обвиняют в участии в мошеннической схеме, в результате которой у криптовалютной компании похитили активы на сумму около $784 000 на момент кражи. Об этом сообщает Минюст США. 


По данным следствия, с марта по май 2019 года О’Коннор вместе с сообщниками организовали схему подмены SIM-карт и похитили криптоактивы у американской компании, предоставляющей инфраструктуру для криптовалютного кошелька и биткоин-бирж. Ее название не раскрывается.


При подобной атаке злоумышленники получают контроль над номерами телефона жертв и доступ к их сообщениям и звонкам, что позволяет обойти многофакторную аутентификацию. 


О’Коннор и сообщники таким образом скомпрометировали устройство одного из руководителей компании и вывели с кошельков клиентов около 770 BCH, 6 363 LTC, 407 ETH и более 7 ВТС. 


Похищенные активы злоумышленники отмыли и обменяли часть на биткоины через сервисы обмена криптовалют. Часть средств оказалась на счету О’Коннора на криптобирже.


В июле его арестовали в Испании по подозрению в участии во взломе множества аккаунтов знаменитостей в Twitter.


Ранее ForkLog сообщал, что житель Калифорнии лишился $27 000 в биткоине из-за подмены SIM-карты.

# Экономика
По материалам: ForkLog

Последние новости

Нумерология и энергетика дня: что сулит удачу 4 ноября 2021 года
Нумерология и энергетика дня: что сулит удачу 4 ноября 2021 года
Хакеры похитили активы на $784 000 у криптовалютной компании с помощью SIM-свопинга
Хакеры похитили активы на $784 000 у криптовалютной компании с
Аналитики подсчитали процент американцев, отказавшихся от работы в пользу биткоин-инвестиций
Аналитики подсчитали процент американцев, отказавшихся от работы в
В Австралии запретили Clearview AI собирать данные граждан
В Австралии запретили Clearview AI собирать данные граждан
Aleph.im интегрирует аналитические инструменты в DEX Serum на базе Solana
Aleph.im интегрирует аналитические инструменты в DEX Serum на базе
Celsius Network приобрел кастодиана GK8 за $115 млн
Celsius Network приобрел кастодиана GK8 за $115 млн
Старейший банк Таиланда купил 51% долю в биткоин-бирже Bitkub за $536 млн
Старейший банк Таиланда купил 51% долю в биткоин-бирже Bitkub за $536
30 простейших истин, которые кое до кого дошли поздновато
30 простейших истин, которые кое до кого дошли поздновато
20 самых жутких творений нетрезвых сантехников
20 самых жутких творений нетрезвых сантехников
Театр обвинил Ольгу Бузову в отмене спектаклей с ее участием
Театр обвинил Ольгу Бузову в отмене спектаклей с ее участием
Дмитрий Тарасов запечатлел на видео встречу с новорожденным сыном
Дмитрий Тарасов запечатлел на видео встречу с новорожденным сыном
Максим Виторган сыграл тайную свадьбу с 30-летней возлюбленной, сообщают СМИ
Максим Виторган сыграл тайную свадьбу с 30-летней возлюбленной,

Топ на сегодня

Шаляпин не намерен отдавать родителям покойной жены подаренные ему квартиры
Шаляпин не намерен отдавать родителям покойной жены подаренные ему
Гоген Солнцев впервые станет отцом
Гоген Солнцев впервые станет отцом
Гузеева заявила, что COVID−19 сказался на ее внешности
Гузеева заявила, что COVID−19 сказался на ее внешности
Полиция завела уголовное дело на мать Прохора Шаляпина
Полиция завела уголовное дело на мать Прохора Шаляпина
«Нет ничего личного»: Кехман рассказал, почему Цискаридзе лучше Бузовой
«Нет ничего личного»: Кехман рассказал, почему Цискаридзе лучше

Еще по теме

Криптобиржа Bithumb потеряла более 31 млн долларов из-за атаки хакеров
Хакеры похитили данные 57 миллионов пользователей сервиса Uber
В Бразилии похитили тещу главы «Формулы-1»
Хакеры похитили около 10% заработанных при ICO средств