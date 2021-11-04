Игорь Крутой поделился кадрами с 40-летия старшего сына

Музыкант Игорь Крутой трогательно поздравил сына от первого брака с юбилеем. Николаю исполнилось 40 лет. Игорь Крутой на днях отмечал 40-летие своего старшего сына Николая. Из-за пандемии и очередного локдауна торжество прошло дома. Присутствовали только самые близкие юбиляра, в том числе сам Игорь Крутой с женой Ольгой и его мама, Светлана Семеновна. В личном блоге композитор поделился милыми семейными кадрами. Игорь Яковлевич опубликовал в Инстаграме видео, на котором он сам и другие гости желают имениннику здоровья, счастья и всего самого хорошего. Пианист гордится своим первенцем. Он рад, что Николай вырос достойным человеком.Игорь Крутой с мамой и сыновьями «Мужское начало, которое в нашей семье в мужиках всегда было — во мне, в папе, — чтобы оно было в полной силе. Я вижу, как ты любишь своих детей, чтобы это сохранилось, что ты их по жизни вел. Главное — это внутренний комфорт, главное, чтобы ты был востребован в работе, в бизнесе, в семье...»— пожелал композитор. Николай родился в 1981 году. Игорь Крутой и его первая жена Елена расстались в том же году. По некоторым данным, незадолго до рождения мальчика. Говорят, что причиной распада семьи стали финансовые трудности. Елена с сыном уехали жить в Санкт-Петербург. Долгое время она ограничивала общение Игоря и Николая, не давала им видеться. Крутой, несмотря на это, продолжал по мере возможности помогать бывшей семье. А позже, когда к нему пришел успех, первенец композитора и вовсе перестал в чем-либо нуждаться.Игорь Крутой с мамой и сыновьями Николай учился за границей, но по творческому пути не пошел. Он не только не пишет музыку, но даже не играет на музыкальных инструментах. Он связал жизнь со строительным бизнесом, где достиг больших высот. Поклонники отметили, что старший сын Крутого до обидного не похож не своего эффектного даже в свои почти 70 лет отца. Но это нисколько не мешает ему быть счастливым человеком. Николай дважды был женат. У него подрастают две дочки — Кристина (от первого брака) и Маргарита. Кстати, в 2017 году Игорь Крутой узнал о внебрачном сыне. Молодому человеку даже пришлось делать ДНК-тест. Но потом звездная семья тепло приняла Якова. Он уже носит фамилию композитора.