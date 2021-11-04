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Игорь Крутой показал внебрачного сына во время семейного праздника

Игорь Крутой показал внебрачного сына во время семейного праздника
Старший сын музыканта отметил свое 40-летиеКомпозитор Игорь Крутой три года назад узнал о внебрачном сыне по имени Яков. Артист признал наследника после того, как они сделали ДНК-тест. Также и родственники музыканта с теплом приняли нового члена семьи.Крутой 29 октября отмечал юбилей своего старшего сына — Николаю исполнилось 40 лет. В честь дня рождения за праздничным столом собрались все самые родные люди, в том числе и Яков. На опубликованном ролике можно увидеть, как все с теплом общаются друг с другом.«Любимый сын, ты повзрослел давно,/ Но в памяти — твоя улыбка с детства,/ Веселых глаз душевное тепло/ И взгляд, по-детски чистый и приветный…/ Желаю быть уверенным и сильным,/ Чтоб жизнь твоя прекрасною была,/ А ты — всегда весёлым и счастливым!» (орфография и пунктуация автора сохранены, — прим. WomanHit.ru), — трогательно поздравил Игорь своего сына в личном блоге в Instagram.Напомним, у 67-летнего композитора всего четверо детей: 40-летний сын Николай от первой жены, 30-летний внебрачный сын Яков от романа с женщиной по имени Ирина и 18-летняя дочь Александра от нынешней супруги Ольги. Также Крутой удочерил Викторию — дочь жены от предыдущих отношений.
# Шоу-бизнес
По материалам: womanhit

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