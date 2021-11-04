Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Илья Авербух признался, что планирует еще детей от Арзамасовой

Илья Авербух признался, что планирует еще детей от Арзамасовой
Спортсмен уже воспитывает двух сыновей47-летний фигурист Илья Авербух в августе стал отцом во второй раз — его супруга, 26-летняя актриса Елизавета Арзамасова, подарила еще одного сына, которого назвали Львом. Спортсмен признался, что хочет от возлюбленной еще одного ребенка.«Я счастлив, что так быстро появился на свет наш Лев Ильич. Очень рад и надеюсь, что мы на этом не остановимся. Хочется еще и побыстрее! Мечтаю принять максимальное участие в воспитании детей, всех на ноги до 20 лет я поднять смогу, а дальше как получится», — заявил Авербух в эфире шоу «50 вопросов. Спорт».Также фигурист признался, что его тревожит тема разницы в возрасте — ведь Арзамасова значительно младше его. «Когда Лиза принимала решение выйти за меня, осознанное решение, мы проговаривали, в том числе, и тему возраста. Так сложилось, что мы встретились в этом промежутке времени: когда один движется к 50, а второй только в середине пути. Я об этом думаю, понимаю, что жизнь не бесконечна, ценю каждый день нашей совместной жизни», — отметил Илья.Напомним, на протяжении 12 лет спортсмен был женат на фигуристке Ирине Лобачевой. В 2004 году женщина родила ему сына Мартина. В конце прошлого года Авербух женился на Елизавете Арзамасовой.
# Шоу-бизнес
По материалам: womanhit

Последние новости

Баба Нина - существует ли она на самом деле и где она живет: все о ясновидящей, фото
Баба Нина - существует ли она на самом деле и где она живет: все о
Скончался актер сериала «Бригада»
Скончался актер сериала «Бригада»
Навка пожаловалась, что ее дочь засудили на спортивных соревнованиях
Навка пожаловалась, что ее дочь засудили на спортивных соревнованиях
58-летняя Деми Мур вышла в свет в откровенном наряде
58-летняя Деми Мур вышла в свет в откровенном наряде
Дмитрия Дюжева выгнали с показа Валентина Юдашкина
Дмитрия Дюжева выгнали с показа Валентина Юдашкина
Илья Авербух признался, что планирует еще детей от Арзамасовой
Илья Авербух признался, что планирует еще детей от Арзамасовой
Бритни Спирс обвинила мать в своем 13-летнем опекунстве
Бритни Спирс обвинила мать в своем 13-летнем опекунстве
Мнение мужчин: 5 самых отталкивающих привычек женщин
Мнение мужчин: 5 самых отталкивающих привычек женщин
20+ ловеласов из соцсетей, устоять перед которым просто невозможно
20+ ловеласов из соцсетей, устоять перед которым просто невозможно
7 признаков, что пора сменить работу
7 признаков, что пора сменить работу
20 небанальных идей для свадебных фото, которые все захотят повторить
20 небанальных идей для свадебных фото, которые все захотят повторить
25 поцелуев со свадеб, которые всем срочно захочется развидеть
25 поцелуев со свадеб, которые всем срочно захочется развидеть

Топ на сегодня

Кармический узел: что это такое и как его развязать
Кармический узел: что это такое и как его развязать
Даша Жукова, Деми Мур, Ким Кардашьян и другие на премии WSJ's Innovator Awards в Нью-Йорке
Даша Жукова, Деми Мур, Ким Кардашьян и другие на премии WSJ's
Беременная Джорджина Родригес показала фотографию УЗИ
Беременная Джорджина Родригес показала фотографию УЗИ
Ежедневный ритуал во время умывания на финансовую удачу
Ежедневный ритуал во время умывания на финансовую удачу
Лунный день сегодня 3 ноября 2021 года
Лунный день сегодня 3 ноября 2021 года

Еще по теме

Лиза Арзамасова и Илья Авербух поженились
Лиза Арзамасова и Илья Авербух ждут ребенка
Лиза Арзамасова впервые вышла в свет с мужем Ильей Авербухом и его 16-летним сыном Мартином
Старомодная Арзамасова раскрыла пол ребенка