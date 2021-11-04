Илья Авербух признался, что планирует еще детей от Арзамасовой

Спортсмен уже воспитывает двух сыновей47-летний фигурист Илья Авербух в августе стал отцом во второй раз — его супруга, 26-летняя актриса Елизавета Арзамасова, подарила еще одного сына, которого назвали Львом. Спортсмен признался, что хочет от возлюбленной еще одного ребенка.«Я счастлив, что так быстро появился на свет наш Лев Ильич. Очень рад и надеюсь, что мы на этом не остановимся. Хочется еще и побыстрее! Мечтаю принять максимальное участие в воспитании детей, всех на ноги до 20 лет я поднять смогу, а дальше как получится», — заявил Авербух в эфире шоу «50 вопросов. Спорт».Также фигурист признался, что его тревожит тема разницы в возрасте — ведь Арзамасова значительно младше его. «Когда Лиза принимала решение выйти за меня, осознанное решение, мы проговаривали, в том числе, и тему возраста. Так сложилось, что мы встретились в этом промежутке времени: когда один движется к 50, а второй только в середине пути. Я об этом думаю, понимаю, что жизнь не бесконечна, ценю каждый день нашей совместной жизни», — отметил Илья.Напомним, на протяжении 12 лет спортсмен был женат на фигуристке Ирине Лобачевой. В 2004 году женщина родила ему сына Мартина. В конце прошлого года Авербух женился на Елизавете Арзамасовой.