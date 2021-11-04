Илья Авербух рассказал, как складывались его отношения с Лизой Арзамасовой

47-летний фигурист и продюсер Илья Авербух признался, что влюбился в будущую жену Лизу Арзамасову только через 10 лет после знакомства. Откровенное интервью прославленного тренера вышло на платформе PREMIER.Илья Авербух дал откровенное интервью Карену Адамяну в новом выпуске «50 вопросов. Спорт» на PREMIER. Советский и российский фигурист, продюсер шоу «Ледниковый период» рассказал о своем знакомстве с Елизаветой Арзамасовой, их взаимоотношениях и рождении сына. Илья подтвердил, что познакомился с будущей женой, когда ей было всего лишь 15 лет, но влюбился в нее лишь спустя 10 лет. До этого времени Илья не видел в ней женщину.Илья Авербух и Лиза Арзамасова с новорожденным сыном «Я познакомился с ней, когда её пригласили в проект «Ледниковый период». Причем это была вообще не моя идея — пригласить Лизу. Я считал, что она слишком юная: ей тогда было 15 лет. Возникал вопрос: «А что с ней делать?» У нас все-таки много танцев про любовь, отношения. Я не смотрел «Папины дочки» и не был поклонником сериала. И она, конечно, очаровала. Лиза не может не очаровать», — вспоминает Илья. Прошло 10 лет, и Авербух пересекся с Арзамасовой на одном из столичных мероприятий.«Я увидел двадцатипятилетнюю девушку. Мы встретились на каком-то мероприятии, просто увиделись. И нам действительно как-то сразу захотелось быть вместе. Мы поняли, что говорим на одном языке. Мне нравится ее какая-то определенная беззащитность перед миром. Она мне всегда нравилась. Я, конечно, думал, что мир ее победит. А тогда я увидел, что, пройдя столько, она сохранила в себе этот ангельский свет — можно над этим смеяться, вымазывать, говорить «сладкий сироп» — я это вижу, чувствую и полюбил. Люблю и надеюсь, это с нами будет всю жизнь», — признается тренер.Илья Авербух с сыном Левой Разница в возрасте, по словам фигуриста, совершенно для них не ощутима: «Между нами нет никакой пропасти. Есть одно-единое дыхание. При этом у Лизы есть свой круг общения, ее мир, в который я не пытаюсь втиснуться. Нам очень органично и хорошо. Конечно, жизнь не бесконечна, поэтому дает ту грань, что я ценю каждый день».