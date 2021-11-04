Индикатор на базе модели Stock-to-Flow указал на потенциал продолжения ралли биткоина

Метрика Stock-to-Flow Deflection указывает на то, что первая криптовалюта все еще недооценена в соответствии с известной моделью Stock-to-Flow от PlanB. Об этом говорится в аналитическом отчете ForkLog за октябрь.

Индикатор Stock-to-Flow Deflection. Данные: Glassnode.

«Stock-to-Flow (S/F) Deflection — это соотношение между текущей ценой биткоина и моделью S/F. Если значения ≥ 1, это значит, что биткоин переоценен в соответствии с моделью, в противном случае — недооценен», — говорится в описании на сайте аналитического сервиса.

На графике видно, что индикатор находится значительно ниже отметки 1, но с середины июля его значения движутся вверх. Это может указывать на приближающуюся смену рыночного цикла. Тем не менее значительный потенциал для продолжения ценового ралли все еще сохраняется.



Другой известный ончейн-индикатор — aSOPR — весь октябрь находился над отметкой 1:

Динамика индикатора aSOPR. Данные: Glassnode.

Это указывает на улучшение рыночных настроений и на то, что большинство инвесторов фиксирует прибыль, а не продает в убыток.

Текущие тренды метрик свидетельствуют о предпосылках для продолжения ценового ралли.



Напомним, основываясь на модели Stock-to-Flow, аналитики DecenTrader определили потенциал роста биткоина до $85 000.



