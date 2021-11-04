Ирина Безрукова откровенно высказалась о домогательствах

56-летняя актриса Ирина Безрукова считает, что нужно отличать приставания от ухаживаний. Проблема домогательств стала одной из самых обсуждаемых благодаря Елене Прокловой. После скандальных откровений звезды фильма «Будьте моим мужем» многие актрисы стали следовать ее примеру. Сегодня рассказать о харассменте решилась 60-летняя Алена Яковлева. Дочь культового актера Юрия Яковлева снялась во многих сериалах, но могла добиться в профессии большего, если бы ей не перекрыли путь к славе влиятельные режиссеры. Артистка отказывалась вступать с ними в интимные отношения и оставалась без работы. По словам звезды сериала «Склифосовский», ее домогался известный режиссер «Мосфильма». Однако актриса не озвучила его имя.Ирина Безрукова Ирина Безрукова прокомментировала откровения коллеги. Она отметила, что харассмент есть в каждой профессии, а не только в кино. «Если происходят домогательства, то можно сначала отшутиться, сказать, к примеру, я замужем или у меня есть мужчина, так что подходите в следующей жизни вне очереди», — дала совет Безрукова. По словам актрисы, если мужчина не понимает предупреждений и продолжает настаивать, нужно дать ему отпор в более грубой форме. «Он превышает свои должностные полномочия: всегда можно найти на него управу. Выход есть всегда, главное — это ваша позиция. Не путайте джентльменские ухаживания, такие как приоткрыть дверь перед дамой или подать даме пальто, с домогательствами. Джентльмены пускай остаются, а домогатели — нет», — высказалась звезда в беседе с «ФАН». Бывшая жена Сергея Безрукова и сама столкнулась с домогательствами известного режиссера. Звезда сериала «Есенин» дала жесткий отпор мужчине, распускавшему руки. Это сказалось на карьере актрисы, но она не жалеет о своем поступке.