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Ирина Шейк, Наталья Водянова, Тина Кунаки, Наоми Кэмпбелл и другие на модной церемонии в Дохе

Ирина Шейк, Наталья Водянова, Тина Кунаки, Наоми Кэмпбелл и другие на модной церемонии в Дохе

Вчера в столице Катара Дохе прошло вручение модных премий на церемонии Fashion Trust Arabia. Мероприятие призвано поддержать молодых дизайнеров с Ближнего Востока и из Северной Африки.

На гала-вечер прилетели многие звезды мира моды. Так, среди гостей премии были Ирина Шейк (она также стала ведущей церемонии), Наталья Водянова, Наоми Кэмпбелл, Адриана Лима, Тина Кунаки и многие другие.


Ирина Шейк


Наталья Водянова
Наталья Водянова, Джордан Барретт и Прешес Ли
Наоми Кэмпбелл


Тина Кунаки

Были на церемонии и высокопоставленные гости. Так, с успехами победителей поздравила шейха Моза, вторая из трех жен третьего эмира Катара шейха Хамада бен Калифа-аль-Тани. Присутствовала на церемонии и ее старшая дочь Аль-Маясса, которую в Катаре называют "самой влиятельной женщиной в искусстве". Она возглавляет Катарское ведомство музеев и Институт кино в Дохе.


Шейха Моза бинт Насер аль-Миснед и Наоми Кэмпбелл
Шейха Моза бинт Насер аль-Миснед


Амина Муадди и Гарри Нуриев

Среди лауреатов вечера была и Амина Муадди, известный и любимый звездами дизайнер обуви. Ее назвали предпринимателем года в сфере моды. Лучшим ювелиром назвали Алию бин Омар, лучшим дизайнером вечерней одежды стал Мохаммед Бенчеллаль, а за коллекции прет-а-порте отметили Заида Аффаса.


Мохаммед Бенчеллаль и Наоми Кэмпбелл


Адриана Лима и Бруно Астуто
Аль-Маясса бинт Хамад бин Халифа Аль Тани и Наталья Водянова
Варис Ахлувалия, Алия бин Омар и Наталья Водянова
Микеле Морроне и Ирина Шейк
Певец Махмуд и Ирина Шейк
Ирина Шейк




Пьерпаоло Пиччоли и Микеле Морроне


Коко Роша и Мэй Маск


Алекса Чанг
Амина Муадди
Надя Бесчетникова
# Шоу-бизнес
По материалам: spletnik.ru

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