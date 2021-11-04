Ирина Шейк, Наталья Водянова, Тина Кунаки, Наоми Кэмпбелл и другие на модной церемонии в Дохе
Вчера в столице Катара Дохе прошло вручение модных премий на церемонии Fashion Trust Arabia. Мероприятие призвано поддержать молодых дизайнеров с Ближнего Востока и из Северной Африки.
На гала-вечер прилетели многие звезды мира моды. Так, среди гостей премии были Ирина Шейк (она также стала ведущей церемонии), Наталья Водянова, Наоми Кэмпбелл, Адриана Лима, Тина Кунаки и многие другие.
Были на церемонии и высокопоставленные гости. Так, с успехами победителей поздравила шейха Моза, вторая из трех жен третьего эмира Катара шейха Хамада бен Калифа-аль-Тани. Присутствовала на церемонии и ее старшая дочь Аль-Маясса, которую в Катаре называют "самой влиятельной женщиной в искусстве". Она возглавляет Катарское ведомство музеев и Институт кино в Дохе.
Среди лауреатов вечера была и Амина Муадди, известный и любимый звездами дизайнер обуви. Ее назвали предпринимателем года в сфере моды. Лучшим ювелиром назвали Алию бин Омар, лучшим дизайнером вечерней одежды стал Мохаммед Бенчеллаль, а за коллекции прет-а-порте отметили Заида Аффаса.