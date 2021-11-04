Ирина Шейк, Наталья Водянова, Тина Кунаки, Наоми Кэмпбелл и другие на модной церемонии в Дохе

Вадим Карасев

Вчера в столице Катара Дохе прошло вручение модных премий на церемонии Fashion Trust Arabia. Мероприятие призвано поддержать молодых дизайнеров с Ближнего Востока и из Северной Африки.

На гала-вечер прилетели многие звезды мира моды. Так, среди гостей премии были Ирина Шейк (она также стала ведущей церемонии), Наталья Водянова, Наоми Кэмпбелл, Адриана Лима, Тина Кунаки и многие другие.





Ирина Шейк





Наталья ВодяноваНаталья Водянова, Джордан Барретт и Прешес ЛиНаоми Кэмпбелл





Тина Кунаки

Были на церемонии и высокопоставленные гости. Так, с успехами победителей поздравила шейха Моза, вторая из трех жен третьего эмира Катара шейха Хамада бен Калифа-аль-Тани. Присутствовала на церемонии и ее старшая дочь Аль-Маясса, которую в Катаре называют "самой влиятельной женщиной в искусстве". Она возглавляет Катарское ведомство музеев и Институт кино в Дохе.





Шейха Моза бинт Насер аль-Миснед и Наоми КэмпбеллШейха Моза бинт Насер аль-Миснед





Амина Муадди и Гарри Нуриев

Среди лауреатов вечера была и Амина Муадди, известный и любимый звездами дизайнер обуви. Ее назвали предпринимателем года в сфере моды. Лучшим ювелиром назвали Алию бин Омар, лучшим дизайнером вечерней одежды стал Мохаммед Бенчеллаль, а за коллекции прет-а-порте отметили Заида Аффаса.





Мохаммед Бенчеллаль и Наоми Кэмпбелл





Адриана Лима и Бруно АстутоАль-Маясса бинт Хамад бин Халифа Аль Тани и Наталья ВодяноваВарис Ахлувалия, Алия бин Омар и Наталья ВодяноваМикеле Морроне и Ирина ШейкПевец Махмуд и Ирина ШейкИрина Шейк













Пьерпаоло Пиччоли и Микеле Морроне





Коко Роша и Мэй Маск





Алекса ЧангАмина МуаддиНадя Бесчетникова