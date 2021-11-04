Иван Ургант посмеялся над скандалом с Ольгой Бузовой

43-летний ведущий Иван Ургант решил оригинально поддержать Ольгу Бузову после отмены ее спектаклей. 35-летнюю Ольгу Бузову возмутила внезапная отмена спектакля с ее участием. Это произошло после того, как в конце октября генеральным директором МХАТа стал бизнесмен Владимир Кехман. Сразу после его назначения появилась информация об отмене спектакля в связи с низкой продажей билетов. С артисткой это решение согласовано не было. Иван Ургант удивился, что Бузову не уведомили о принятом решении и она узнала обо всем наряду со всеми. Ведущий «Вечернего Урганта» в шуточной форме решил дать совет артистке и бывшей ведущей реалити-шоу «Дом-2».Ольга Бузова «Если Ольга не будет там работать, то мы лишимся замечательного спектакля про Сталина. Это же двойной удар. Я всегда поддерживаю Олю во всем. Я ей не предлагал бы идти в другие театры. Ей нужно открыть свой театр! Ее выгнали из Театра Горького? Она открыла свой МХАТ-2, и всё! Туда будем ходить», — сказал Иван и предложил логотип нового театра по аналогии с «Дом-2».