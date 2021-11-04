Экс-супруг Айзы Долматовой вышел из тюрьмы

Полиция Индонезии задержала Дмитрия Анохина за подделку документовЭкс-супруг бизнесвумен Айзы Долматовой, Дмитрий Анохин, вышел из тюрьмы. Об этом женщина рассказала на своей личной странице в Instagram.Звезда поделилась фотографией, где она стоит рядом с Дмитрием. «Кошка и собака. И дружба такая же. Делаем ставки. Через сколько мы с ним начнем ругаться? А вообще, я рада, что бывший на свободе. И еще, я теперь знаю человека, который за административку отсидел почти год» (орфография и пунктуация автора сохранены, — прим. WomanHit.ru), — заявила Айза.Напомним, Анохин был задержан 2 марта в Индонезии, куда мужчина прилетел со своей спутницей Еленой Мух. Проверяющий в аэропорту посчитал их справку об отсутствии коронавируса подозрительный, поэтому связался с больницей, которая ставила печать. Тогда выяснилось, что Дмитрий и Елена не являются пациентами медицинского учреждения. Они купили справку у неизвестного мужчины. На бывшего мужа Долматовой завели административное дело. В итоге суд приговорил мужчину к восьми месяцам лишения свободы.В поддержку Анохина Айза записала видеообращение к президенту Индонезии вместе с детьми (бизнесвумен родила младшего сына от Дмитрия, — прим. WomanHit.ru). Тогда Долматова просила освободить экс-супруга, так как он является отцом и нужен мальчикам.