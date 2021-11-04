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Экс-супруга Смирнитского была найдена мертвой

Экс-супруга Смирнитского была найдена мертвой
Артистку обнаружил ее сынАктриса театра и кино Людмила Пашкова, бывшая жена актера Валентина Смирнитского, была найдена мертвой. Об этом сообщает «Московский комсомолец».Пашкова лежала без сознания в своей квартире на Малой Дмитровке. 79-летнюю артистку нашел сын, который вызвал «скорую помощь». Приехавшие врачи констатировала смерть знаменитости. Также отмечается, что актриса недавно перенесла операцию, после которой часто жаловалась на плохое самочувствие.Людмила Пашкова известна благодаря своим ролям в таких кинокартинах, как «Об этом лучше не знать», «Бедность не порок», «Все улики против него» и других.
# Шоу-бизнес
По материалам: womanhit

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