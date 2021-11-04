Эксперт Роспотребнадзора объяснила, когда пациент с COVID-19 уже не заразен

Тема: Коронавирус COVID-19: что надо знать

11:57 Автор: Тамила Аскерова

Источник: РИА Новости

Если тест на коронавирус показал отрицательный результат, то это значит, что больной больше не заразен, заявила замдиректора научно-исследовательского института им. Г.Н. Габричевского Роспотребнадзора Татьяна Руженцова. Об этом в четверг сообщает РИА «Новости».

Эксперт обратила внимание, что в небольшом количестве случаев неправильное взятие мазка, полоскание горла и промывание носа перед процедурой, а также нарушение условий транспортировки пробы может привести к отрицательному результату у выделяющего возбудитель пациента. При этом она отметила, что высокая чувствительность применяемых в настоящее время тест-систем вместе с отработанной техникой свели частоту таких ложноотрицательных тестов до минимума.

«В большинстве случаев отрицательный результат ПЦР-диагностики на наличие вируса говорит о том, что больной больше не заразен», — сказала Руженцова.





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Она пояснила, что у больных пневмонией или пациентов с поражением других органов вирус может находиться в соответствующих тканях и не обнаруживаться в мазке из носоглотки. Но в таких случаях передача возбудителей окружающим маловероятна, так как эти больные, как правило, лечатся в больницах, добавила Татьяна Руженцова.

В России проходит масштабная вакцинация против коронавируса. В настоящий момент в стране зарегистрировано пять вакцин от COVID-19. Это «Спутник V», «Спутник Лайт» «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н», а также «КовиВак».

Ранее «Парламентская газета» разбиралась, в чём разница между российскими вакцинами от коронавируса.

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