Юлианна Караулова призналась, что стареть в России тяжело

Певица Юлианна Караулова боится старости из-за критики. Несколько лет назад Караулова сильно переживала из-за внешности, но затем смогла адекватно оценить все свои плюсы и перестала комплексовать. При этом исполнительница хита «Ты не такой» продолжает получать упреки в свой адрес. В недавнем интервью звезда и вовсе заявила: стареть в нашей стране — тяжело. «Боюсь стареть, мы живем в России, у нас есть эйджизм. Мне часто пишут, что я старая, хотя я так не думаю. В нашей стране ты обязана быть молодой, с гладким лицом, с идеальной кожей. Если это не так, тебя придут и распнут тысячи людей», — говорит Юлианна.Юлианна Караулова 33-летняя певица отмечает, что до того как забеременела, постоянно получала «намеки»: мол, пора бы уже задуматься о детях. «Периодически в Интернете мне писали, что я уже старая. Когда я уже рожу, часики ведь тикают? Это пишут всем, не только публичным людям. А если не пишут, то говорят в лицо — так, к примеру, поступают некоторые родственники», — удивлялась выпускница «Фабрики звезд». По словам звездной блондинки, в крупных городах девушки сейчас поздно становятся мамами, так как посвящают себя карьере. Это вызывает недовольство у старшего поколения, которые привыкли рожать рано — происходит конфликт поколений. Юлианну никто не подгонял в вопросах деторождения, чему она очень рада. И сейчас, с рождением ребенка, она взяла небольшую паузу в карьере, чтобы всецело посвятить себя заботам о наследнике. В эфире YouTube-шоу «Начало» певица пожелала девушкам любить и ценить себя, а также прислушиваться к тому, что лучше для них, а не для других.