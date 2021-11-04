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Юлия Пересильд оказалась в опасности в космосе

Юлия Пересильд оказалась в опасности в космосе
Актриса Юлия Пересильд рассказала о непредвиденных обстоятельствах на высоте 358 километров. Позади полет на МКС, где актриса снималась для фильма «Вызов»: экипаж вернулся на землю почти месяц назад. Сейчас команда уже может рассказать о случае, из-за которого волосы могут стать дыбом. После неудачи с автоматической стыковкой, корабль был отведен от МКС на 70 метров. Руководитель полетом российского сегмента МКС Владимир Соловьев дал команду на ручную стыковку. Это значит, что экипаж останется без связи с землей и будет действовать сам. Судьба группы была в руках его командира — Антона Шкаплерова. Космонавт сразу же принялся за дело, а 37-летняя актриса ассистировала ему. Женщина поделилась: «Через две минуты пропала связь с Землей. Мы вошли в тень, связь прервалась и началась стыковка».
Юлия Пересильд К счастью, все обошлось. После Пересильд поделилась эмоциями в эфире Первого канала: «Мы стоически это выдержали и начали работать. Понятно, основную работу делал Антон. Антон мастерски это сделал. Расклад мог бы быть гораздо хуже». За происходящим наблюдала большая команда, которая была напряжена от волнения. Коллега артистки по фильму Владимир Машков лишь смог сказать: «Невероятно». Гендиректор Первого канала Константин Эрнст прокомментировал: «Сейчас было непросто. Мне кажется, такое удовольствие слушать их голоса, которые занимаются перечислением чисто технологических последовательностей. Счастье».
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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