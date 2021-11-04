Юлия Савичева призналась, что у нее очень ревнивый муж

Певица Юлия Савичева рассказала, как ее приревновал супруг. Артистка рассказала Юлии Барановской о своих отношениях с супругом. И, похоже, во время диалога с исполнительницей ведущая намекнула на то, что сейчас свободна. «Я звала мужа сниматься в свой клип, а он отказался. Предложить гонорар? Даже это не сработало бы. В итоге нашла красивого мужчину-модель. Муж был в шоке! Он меня приревновал по-настоящему. Периодически его накрывает», — сообщила Савичева. Барановская тут же засыпала певицу вопросами. «Где взять красивого мужика? Ты сама его себе выбирала? — поинтересовалась Юлия в эфире «Русского радио». — Сейчас же карантин, у тебя столько дней с мужем будет... как закроетесь!».Юлия Барановская К слову, все свое время Барановская уделяет сыновьям Артему, Арсению и дочке Яне. Как-то ведущая отмечала, что не прочь еще раз стать матерью. «Мечтаю родить еще одного ребенка, а может, двух. Как бы выйти замуж уже могла и несколько раз… Женщины не ошибаются, они просто не хотят видеть действительность, начинают придумывать. Вот я знакомлюсь и точно понимаю, кто передо мной сидит. Дальше начинаю разговаривать с собой, спрашиваю: «Нравится тебе человек?». Тогда и понимаю, хочу я этого человека или нет, хочу ли с ним отношений», — откровенничала телеведущая.