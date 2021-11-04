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"Юнармия" провела творческий конкурс по случаю Дня народного единства

"Юнармия" провела творческий конкурс по случаю Дня народного единства

"Юнармия" Благовещенска объявила об онлайн-конкурсе "Мы — едины" ко Дню народного единства. Работы участников движения появились в соцсетях "Инстаграм" и "ВКонтакте".

Конкурс стартовал 22 октября и проходил до 4 ноября. Юнармейцы публиковали на своих страницах "видеозарисовки, рисунки, поделки, стихотворения, сценки, музыкальное творчество и другие творческие работы на заданную тему "Дружба народов России" с обязательным использованием юнармейской атрибутики". Под своими постами они должны были отметить аккаунт местного отделения Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения "Юнармия".

Так, в "Инстаграме" появилось стихотворение одной из участниц конкурса, Елизаветы Шпаковской. Девочка на фоне видеоролика, на котором люди празднуют День народного единства, прочитала "Мы День единства отмечаем, России праздник молодой". 

Также она нарисовала рисунок с воздушными шарами в цветах российского флага.






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По материалам: uposters.ru

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