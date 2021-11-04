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Как узнать иконы святых покровителей по имени и дате рождения человека

Как узнать иконы святых покровителей по имени и дате рождения человека

Люди могут говорить о том, что у них имеется шестое чувство или экстрасенсорные способности. Они просто не понимают, что за всем этим стоит их святой покровитель. Когда человек находится перед сложным выбором, ангел-хранитель может подавать ему разные подсказки, к которым он должен прислушиваться.

Какой покровитель оберегает человека




В непонятной ситуации можно мысленно обратиться к своему покровителю и попросить его о помощи, после чего ждать ответа. Не всегда она приходит сразу, на это может уйти некоторое время.
Невозможно объяснить, почему покровители помогают в тот или иной момент. Людям же остается лишь ждать их поддержки. После этого нужно отблагодарить своего ангела-хранителя. Достаточно будет выразить благодарность.

Икона-покровитель согласно дате рождения



Каждому человеку, рожденному в определенный период времени, покровительствует свой святой. Нужно знать, какую икону следует приобрести согласно дате рождения, а именно:
  23.11 — 21.12 – «Знамение» и «Тихвинская»;
  22.12 — 20.01 — «Державная» (она является самой почитаемой);
  21.01 — 20.02 — «Неопалимая купина» и «Владимирская»;
  21.02 — 20.03 — «Иверская»;
  21.04 — 20.05 — «Иверская» и «Споручница»;
  21.05 — 21.06 – «Взыскание погибших», «Владимирская» и «Неопалимая купина»;
  22.06 — 22.07 – «Всех скорбящих радость» и «Казанская»;
  23.07 — 28.08 — «Покров»;
  23.08 — 23.09 – «Неопалимая купина» и «Страстная»;
  24.09 — 23.10 – «Неопалимая купина», «Воздвижение Креста Господня», «Почаевская Божья Матерь»;
  24.10 — 22.11 – «Скоропослушница» и «Иерусалимская».
Приобрести икону согласно дате рождения можно в любой церковной лавке. Если есть какие-то вопросы, то их следует задать служительницам храма, и они помогут определиться с выбором.

Икона-покровитель по имени




Многие задаются вопросом о том, как по дате рождения и имени можно узнать своего покровителя. Православный календарь поможет в этом. В нем указаны дни рождения святых. Если в календаре нет какого-то имени, тогда следует выбирать то, которое ближе по звучанию, например: Жанна — Иоанна, Анжелика — Ангелина, Лилия – Лия, Милана — Милица, Светлана — Фотинья, Оксана, Аксинья — Ксения.
# Общество
По материалам: RSUTE

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