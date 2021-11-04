Какие исторические праздники отмечаются 4 ноября 2021 года

Двойной праздник в России 4 ноября 2021 года

Церковный праздник 4 ноября 2021 года

Праздник в Армении 4 ноября 2021 года

Историки поведали о том, какие праздники отмечаются 4 ноября 2021 года. В России празднуется День народного единства и воинской славы РФ. Православные почитают Казанскую икону Божией Матери. В Армении отмечается праздник, посвящённый социальным работникам.В Российской Федерации отмечаются сразу 2 государственных праздника. Один из них — День народного единства. Он появился в 2005 году и имеет официальный статус. Второй праздник — День воинской славы Российской Федерации. Торжество посвящено освобождению Москвы от польских интервентов.В честь этих праздников устраиваются торжественные мероприятия. В 20 веке в честь Дня воинской славы устраивались парады на Красной площади. Праздник ознаменован концом смутного времени для страны. Народ в этот день громко и весело отмечает торжественные мероприятия. Правительство возлагает на себя ответственность и устраивает концерты, спортивные состязания, ярмарки и фестивали.В этот день отмечается особый церковный праздник, посвящённый Казанской иконе Божией Матери. Именно облик этой святой явился в качестве заступничества за Русь. Таким образом, смутное время осталось позади.В конце 30-х годов 18 века образ Божией Матери был перенесён в Петербург. Спустя почти 60 лет закончилось строительство церкви. Именно там осталась Казанская икона Божией Матери. Образ был подарен в честь освобождения Москвы от врага.В 2009 году в Армении возник новый государственный праздник. Торжество посвящено социальному работнику. Официально мероприятие отмечается каждый год 4 ноября. В 2021 году принимать поздравления будут 4 тыс. сотрудников. Республика в начале 20 века столкнулась с рядом проблем, в частности и социальными. В стране процветала бедность, голод, приют нашли много беженцев и детей-сирот.Для решения социальной проблемы была мобилизована большая сила. Таким образом, стали закладывать аспекты защиты населения. Во время Советского Союза социальная сфера оставалась на 1 место. Народ нуждался в профессионалах своего дела. Катаклизмы наносили ущерб Армении. Вследствие этого возрастала острая потребность в социальных работниках. Именно тогда стали образовываться массовые структуры профессионалов своего дела. В настоящее время в этих кадрах страна по-прежнему нуждается.