Какой праздник отмечают в России 4 ноября 2021 года

Праздник День народного единства отмечают в России 4 ноября 2021 года

«В 1612 году 4 ноября, проявив небывалый героизм, силу воли и решительность, воины народного ополчения, предводителями которого были Кузьма Минин и Дмитрий Пожарский, освободили Москву от польских интервентов. При этом в народном ополчении сплотились люди разных национальностей и веры».

Традиции празднования Дня народного единства 4 ноября имеют важное значение для людей

Какой праздник отмечают в России 4 ноября 2021 года, интересно многим. Сейчас официальные выходные считаются особой роскошью, поэтому люди с удовольствием отдыхают от работы и насущных дел, радуясь празднику, не понимая иногда, что означает этот день и с чем он связан. День народного единства в России припадает на 4 ноября и отмечается с 2005 года.Какой праздник и почему его отмечают 4 ноября 2021 года, знают немногие. Впервые эта дата вошла в календарь официальных праздников России в 2005 году. День Казанской иконы Божьей Матери также совпадает с этой датой, поэтому два праздника очень гармонично объединились в одном дне.Фактически можно считать, что 4 ноября стало заменой праздника 7 ноября. До 2005 года в это время отмечали День согласия и примирения. Многие политики считают, что перенесение даты было связано с желанием властей полностью абстрагироваться от Октябрьской социалистической революции.Проект закона, в котором четко прописано аргументирование празднования Дня народного единства, объясняет введение этого праздника такими словами:На самом деле праздник День народного единства для многих людей является просто возможностью отдохнуть и хорошо провести время. А вот смысловое значение этой даты мало кто понимает. День народного единства – это возможность напомнить людям о том, что только объединившись, можно добиться каких-либо важных поставленных целей в жизни.Дата 4 ноября 1612 года очень хорошо показала, что люди могут объединиться, сделать что-то хорошее, начать более уважительно относиться друг к другу. Праздник очень актуален в настоящее время.Не так важно, сколько лет прошло и сколько еще пройдет, День народного единства должен стать для россиян отправной точкой по примирению, согласию, объединению ради своих семей, своих друзей, своей Родины. О дате 4 ноября 1612 года необходимо рассказать детям, чтобы они понимали, насколько значим этот праздник для каждого, кто живет в России.