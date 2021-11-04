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Канье Уэст недоволен "свиданием" Ким Кардашьян и Пита Дэвидсона: "Он попросил ее воздержаться"

Канье Уэст недоволен "свиданием" Ким Кардашьян и Пита Дэвидсона: "Он попросил ее воздержаться"

44-летний Канье Уэст продолжает контролировать свою 41-летнюю экс-возлюбленную Ким Кардашьян, которая официально по документам пока еще является его женой. На днях инсайдеры сообщили, что рэпер пришел в ярость, когда узнал, что Ким весело проводит время с 27-летним комиком Питом Дэвидсоном, и увидел снимки, на которых они крепко держатся за руки.


Канье Уэст и Ким Кардашьян

Речь идет о недавней встрече Ким и Пита в парке аттракционов, на которой присутствовали и другие друзья пары. Во время катания на американских горках Кардашьян и Дэвидсон взялись за руки, из-за чего многие восприняли эту встречу как свидание. Уэсту эти разговоры не понравились, и он якобы попросил бывшую возлюбленную воздержаться от подобных встреч, пока их развод не будет официально завершен.

Он попросил ее воздержаться от повторения подобных ситуаций, пока не будут подписаны все бумаги о разводе. Уэст считает, что этот вечер Ким и Пита не лучшим образом выглядит и в глазах общества, и в глазах Бога,— рассказал инсайдер в беседе с Hollywood Life.

К слову, слухи о романе Ким Кардашьян и Пита Дэвидсона, кажется, сильно преувеличены. Некоторые источники утверждают, что они общаются исключительно на дружеской ноте и просто весело проводят время вместе. Однако есть и те, кто отмечает, что между Ким и Питом все-таки есть какая-то химия. Интересно, что первый поцелуй пары состоялся на съемках комедийного шоу SNL: в кадре они изображали Аладдина и принцессу Жасмин. Возможно, именно тогда между ними и пробежала искра.

Пит может быть очаровательным, а Ким по-настоящему любит внимание. Им нравится проводить время вместе,— рассказал источник в беседе с People.


Пит Дэвидсон и Ким Кардашьян

Дэвидсон действительно оказывает какое-то магнетическое влияние на женщин. В числе его бывших подруг такие звезды, как Ариана Гранде, Кейт Бекинсейл, Кайя Гербер, Фиби Дайневор и не только.


Пит Дэвидсон

К слову, просьба Канье Уэста кажется немного несправедливой, учитывая его собственную интрижку с Ириной Шейк. О романе рэпера и модели вся пресса писала этим летом: они якобы были вместе пару месяцев, после чего расстались друзьями. К слову, никаких нежных чувств на публике Канье и Ирина действительно не проявляли: репортерам удалось лишь однажды заснять их, когда они вместе садились в самолет во Франции. Ким, по слухам, эти отношения только поддерживала.


Канье Уэст и Ким Кардашьян
Яна Марковская
# Шоу-бизнес
По материалам: spletnik.ru

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