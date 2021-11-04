Карпович, Джоли и другие звезды, чья худоба пугает поклонников

Им приходится отбиваться от нападок хейтеровНе секрет, что большинству звезд приходится время от времени серьезно браться за свой вес, в ход идут всевозможные диеты и упражнения с личным тренером. При этом некоторые селебритис от природы довольно субтильны, а потому любые их попытки похудеть приводят к чрезмерной худобе. Мы собрали самых стройных звезд, чья худоба иногда вызывает волнение у поклонников.Одна из самых красивых женщин в мире в последние несколько лет держит довольно низкий вес. Когда-то актриса обладала вполне нормальной фигурой, которая ничем не отличалась от любой другой фигуры звезды списка A. После 2013 года во внешности звезды начали происходить изменения, которые напугали поклонников — актриса становилась все худее и худее. Несколько лет назад Джоли госпитализировали с весом 39 кг при росте 169 см, однако сама Анджелина не делала заявлений по этому поводу. Сегодня актриса не так часто появляется на публике, недавно Джоли вышла на красную дорожку Римского кинофестиваля, где продемонстрировала неплохую фигуру — Анджелина явно немного набрала в весе, что не может не радовать.Несколько лет назад Мирослава произвела фурор в соцсетях, выложив фото, на котором продемонстрировала новую фигуру, но поклонники были практически в шоке, увидев, насколько похудела их любимая актриса. Кто-то даже предположил, что у звезды началась анорексия. Сама артистка заверила, что никогда не сидела на слишком жестких диетах, чтобы добиться такой худобы, по ее словам, она сделала перерыв в тренировках из-за травмы, поэтому мышцы уменьшились в размере.Голливудская звезда весит меньше 50 кг при росте 170 см, однако сама Кира совершенно не переживает по этому поводу. Наоборот, девушка считает худобу своей фишкой. В самом начале карьеры, когда Кира впервые появлялась на красных дорожках, многие считали, что актриса страдает от тяжелой формы анорексии, и только со временем стало понятно, что это ее особенность и тяжелой болезни у звезды нет.Модель постоянно подвергается нападкам со стороны пользователей соцсетей, которые обвиняют девушку в пропагандировании жестких диет. Шишкова поспешила ответить хейтерам, что она не может набрать вес, ей пришлось обратиться в специальный центр, где звезду в каком-то смысле «откармливали». Многие пользователи вступились за девушку, оставляя комментарии относительно того, что фигуре звезды можно только позавидовать.