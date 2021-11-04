Костенко родила Тарасову сына

Уже известно имя малышаМодель Анастасия Костенко подарила своему супругу, футболисту Дмитрию Тарасову, долгожданного сына. Об этом спортсмен рассказал на своей личной странице в Instagram.Тарасов поделился со своими подписчиками радостной новостью: жена родила мальчика, которого назвали Алексеем. «Я сейчас на эмоциях. Обо всем напишу позже. Алексей. 52 см. 3200 грамма», — сообщил футболист.Напомним, Дмитрий Тарасов и Анастасия Костенко поженились в 2017 году. Спустя год у пары родилась дочь Милана. В прошлом году модель подарила мужу дочь Еву. От предыдущих отношений у спортсмена есть дочь 12-летняя дочь Ангелина.