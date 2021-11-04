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Кристен Стюарт объявила о своей помолвке

Кристен Стюарт объявила о своей помолвке
Звезда женится на Дилан Мейер31-летняя американская актриса Кристен Стюарт сообщила о своей помолвке со сценаристкой Дилан Мейер, с которой находится в отношениях с 2019 года. Об этом знаменитость рассказала на шоу Говарда Стерна.Кристен заявила, что ее возлюбленная сделала ей предложение руки и сердца. «Мы женимся, это правда», — призналась актриса.Напомним, Стюарт на протяжении пяти лет встречалась с актером Майклом Ангарано. Во время съемок фильма «Сумерки» Кристен закрутила роман с Робертом Паттинсоном. В 2017 году звезда заявила, что состоит в отношениях с дизайнером спецэффектов Алишей Каргайл. В течение двух лет знаменитость встречалась с моделью Стеллой Максвелл.Ранее рэпер Алексей Долматов, больше известный как Гуф, сделал предложение руки и сердца своей избраннице Юлии Королевой. Пара вместе уже второй год.
# Шоу-бизнес
По материалам: womanhit

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