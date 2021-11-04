Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Шоу-бизнес » Кристен Стюарт посетила телешоу после объявления о помолвке со своей девушкой

Кристен Стюарт посетила телешоу после объявления о помолвке со своей девушкой

Кристен Стюарт посетила телешоу после объявления о помолвке со своей девушкой

31-летняя Кристен Стюарт последнее время была в центре внимания из-за своей роли в фильме "Спенсер" — актриса сыграла там принцессу Диану. Но на днях с обсуждения работы Кристен все переключились на ее личную жизнь. Во время недавнего интервью Кристен рассказала о помолвке со своей девушкой Дилан Мейер, с которой она встречается уже два года.

Вчера Кристен стала гостьей телешоу Джимми Фэллона и еще раз кратко прокомментировала радостное событие, приняв поздравления от телеведущего.


Кристен Стюарт и Джимми Фэллон

Все прошло просто замечательно,

— отметила Стюарт.

Напомним, ранее она сообщила, что предложение делала именно Мейер.

На шоу Кристен пришла в костюме из осенней преколлекции Chanel. Будучи амбассадором бренда, Стюарт редко изменяет французской марке, хотя некоторые ее образы публика жестко критикует.




Так, многих удивил шелковый комплект, напоминающий пижаму, в котором Кристен вышла на красную дорожку Венецианского кинофестиваля. Но на этот раз стилисты подобрали Стюарт более классический образ: клетчатые брюки и нарядный жакет.

Как вам новый лук актрисы?



Надя Бесчетникова
# Шоу-бизнес
По материалам: spletnik.ru

Последние новости

Депутат Кастюкевич выложил в Telegram-канале клип к Дню народного единства
Депутат Кастюкевич выложил в Telegram-канале клип к Дню народного
Кристина Асмус: «Тяжело и страшно, когда дети болеют»
Кристина Асмус: «Тяжело и страшно, когда дети болеют»
6 ресурсов мира, без которых человечество может остаться в ближайшее время
6 ресурсов мира, без которых человечество может остаться в ближайшее
Почему в Советском Союзе молоко разливали в бумажные пирамидки
Почему в Советском Союзе молоко разливали в бумажные пирамидки
7 богатейших людей прошлого, до которых нынешним толстосумам очень далек
7 богатейших людей прошлого, до которых нынешним толстосумам очень
Почему во всех мировых войнах Швейцария сохраняла нейтралитет, как ей удавалось
Почему во всех мировых войнах Швейцария сохраняла нейтралитет, как ей
Негласные правила, которые военные во Вторую мировую соблюдали лучше, чем международные соглашения
Негласные правила, которые военные во Вторую мировую соблюдали лучше,
Привычки советских людей, которые современному поколению не понять
Привычки советских людей, которые современному поколению не понять
Анна Семенович скоро станет мамой в первый раз
Анна Семенович скоро станет мамой в первый раз
Евгений Плющенко сбежал от первой жены
Евгений Плющенко сбежал от первой жены
Юлия Пересильд оказалась в опасности в космосе
Юлия Пересильд оказалась в опасности в космосе
Мама Тимати рассказала о многочисленных любовницах сына
Мама Тимати рассказала о многочисленных любовницах сына

Топ на сегодня

Шаляпин не намерен отдавать родителям покойной жены подаренные ему квартиры
Шаляпин не намерен отдавать родителям покойной жены подаренные ему
Гоген Солнцев впервые станет отцом
Гоген Солнцев впервые станет отцом
Гузеева заявила, что COVID−19 сказался на ее внешности
Гузеева заявила, что COVID−19 сказался на ее внешности
Анна Дзюба ушла из группы Artik&Asti
Анна Дзюба ушла из группы Artik&Asti
Полиция завела уголовное дело на мать Прохора Шаляпина
Полиция завела уголовное дело на мать Прохора Шаляпина

Еще по теме

Кристен Стюарт объявила о своей помолвке
Кристен Стюарт встречается с бывшей подругой Кары Делевинь - певицей St. Vincent
Кристен Стюарт сделала предложение своей девушке – СМИ
Безоблачное счастье: Кристен Стюарт со своей девушкой Алисией Каргайл на прогулке в Лос-Анджелесе