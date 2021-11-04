Кристен Стюарт посетила телешоу после объявления о помолвке со своей девушкой

Вадим Карасев

31-летняя Кристен Стюарт последнее время была в центре внимания из-за своей роли в фильме "Спенсер" — актриса сыграла там принцессу Диану. Но на днях с обсуждения работы Кристен все переключились на ее личную жизнь. Во время недавнего интервью Кристен рассказала о помолвке со своей девушкой Дилан Мейер, с которой она встречается уже два года.

Вчера Кристен стала гостьей телешоу Джимми Фэллона и еще раз кратко прокомментировала радостное событие, приняв поздравления от телеведущего.





Кристен Стюарт и Джимми Фэллон

Все прошло просто замечательно,

— отметила Стюарт.

Напомним, ранее она сообщила, что предложение делала именно Мейер.

На шоу Кристен пришла в костюме из осенней преколлекции Chanel. Будучи амбассадором бренда, Стюарт редко изменяет французской марке, хотя некоторые ее образы публика жестко критикует.













Так, многих удивил шелковый комплект, напоминающий пижаму, в котором Кристен вышла на красную дорожку Венецианского кинофестиваля. Но на этот раз стилисты подобрали Стюарт более классический образ: клетчатые брюки и нарядный жакет.

Как вам новый лук актрисы?





Надя Бесчетникова