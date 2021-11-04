Кристина Асмус рассказала, что ее дочь очень серьезно заболела

Актриса Кристина Асмус несколько дней провела с дочерью в больнице. 33-летняя актриса поделилась своей историей. Оказалось, что ее дочь Анастасия серьезно заболела и Кристина была вынуждена бросить все и помогать наследнице. «Вы, наверное, заметили, что я пропала из инстаграм. Я лежала с дочкой в больнице 🏥 Безумнейшая непрекращающаяся рвота, температура 38, 39 и потом 40!! Которую долго, оочень долго не могли сбить…. 😭😭😭 И Скорая, и приём у педиатра, и 1000 анализов… В итоге госпитализировали 🚑🚨 И дальше круговорот капельниц, тонна лекарств, исследований и….. кишечная инфекция, мать её 🤬», — объяснила АсмусКристина Асмус с дочерью Судя по всему, Кристина провела в больнице с любимицей несколько дней, потому что ей пришлось перенести свои смены в кино, отказаться от выгодного рекламного контракта, а также съемок в «Вечернем Урганте». Сейчас уже все позади. И мама, и дочка находятся дома и восстанавливаются морально и физически. «Господи, как тяжело и страшно, когда дети болеют. Все это сразу себе забрать хочется. Сейчас уже все позади, мы дома, лечимся и восстанавливаемся! Обнимаю всех», — написала актриса. В социальных сетях звезду фильма «Текст» поддержали поклонники, отметив, что в это тяжелое время надо быть осторожным и заботиться о своем здоровье. «Настеньке здоровья, маме сил», «Вы правильно сделали, что не оставили дочь одну»,«Кристина, вы для меня пример настоящей матери», — пишут в соцсетях.